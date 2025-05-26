«Более коварная угроза» — Терехов сообщил, чем впервые РФ ударила по Харькову
На прошлой неделе Харьков пережил семь обстрелов. Об этом свидетельствует уже традиционная статистика мэра Игоря Терехова.
В частности, мэр подтвердил, что армия РФ впервые за все время полномасштабного вторжения применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.
«Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти «уязвимые места» в обороне города», — написал Терехов.
Напомним, 20 мая известный военный волонтер Роман Доник заявил, что до Харькова долетел российский FPV-дрон, чего раньше ни разу не фиксировали.
Кроме этого, с 19 по 25 мая враг атаковал город «Шахедами» и БпЛА «Молния». Среди видов вооружения в статистике Терехова – ракета ПВО (RIM-7).
«Пострадали 11 человек, среди них – ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. К счастью, обошлось без погибших. Разрушения по-прежнему затронули исключительно гражданскую инфраструктуру: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения», — уточнил мэр.
По его данным, в Харьковской области на прошлой неделе прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе — 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, Игорь Терехов, новости Харькова, ракета, статистика;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе Харьков пережил семь обстрелов. Об этом свидетельствует уже традиционная статистика мэра Игоря Терехова.".