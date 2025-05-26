«Более коварная угроза» — Терехов сообщил, чем впервые РФ ударила по Харькову

На прошлой неделе Харьков пережил семь обстрелов. Об этом свидетельствует уже традиционная статистика мэра Игоря Терехова.

В частности, мэр подтвердил, что армия РФ впервые за все время полномасштабного вторжения применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.

«Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти «уязвимые места» в обороне города», — написал Терехов.

Напомним, 20 мая известный военный волонтер Роман Доник заявил, что до Харькова долетел российский FPV-дрон, чего раньше ни разу не фиксировали.

Кроме этого, с 19 по 25 мая враг атаковал город «Шахедами» и БпЛА «Молния». Среди видов вооружения в статистике Терехова – ракета ПВО (RIM-7).

«Пострадали 11 человек, среди них – ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. К счастью, обошлось без погибших. Разрушения по-прежнему затронули исключительно гражданскую инфраструктуру: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения», — уточнил мэр.

По его данным, в Харьковской области на прошлой неделе прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе — 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области.