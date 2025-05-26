На Харьковщине находят российские FPV-дроны, которые не сдетонировали (видео)

Игорь Пиць, командир FPV-расчета батальона беспилотных систем 3-й ОШБр рассказал, что делают военные, если обнаруживают FPV-дроны врага, которые «приземлились», и чего не стоит делать гражданским.

«Мы находим вражеские FPV-дроны. Даже скажу больше, я иногда делаю такой поиск, чтобы понимать оперативную ситуацию на нашем участке фронта. Поскольку несдетонировавшие вражеские FPV-дроны несут для нас определенную информацию. Мы можем понимать, что они используют, куда они двигаются, на каких частотах они работают. И, собственно, после этого модернизировать свои средства РЭБ, искать способы противодействия их дронам. Для людей я не рекомендую приближаться к этим дронам в любом случае, поскольку они могут иметь на себе несдетонировавший боеприпас, какую-то боевую часть. Даже если боеприпас разломан или что-то с ним произошло, там есть инициатор, там есть электронный детонатор подрыва. Это взрывчатка, это средство, которое может нанести вред. Поэтому не рекомендую людям работать с ними, с ними сталкиваться. Соответственно, если это украинские дроны — ситуация идентичная. Не известно, что может быть на этом дроне», — пояснил Пиць в эфире нацмарафона.

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Он также ответил на вопрос ведущей о «буферной зоне», созданием которой на Харьковщине угрожали россияне.

«Я больше склоняюсь к мнению, что это не может сработать», — сказал он. И напомнил о концепции «стена дронов», сложном ландшафте Харьковщины и стойкости защитников и конкретно — Третьей штурмовой, которая не утратила ни одной позиции с начала года.