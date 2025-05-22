Новости Харькова — главное за 22 мая: ночью по Харькову ударила ракета

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:41

По Харькову ударила ракета, область атаковали КАБами и БпЛА — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 мая сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. В Купянском районе погиб мужчина. В регионе пострадали восемь человек, из них — три женщины в Харькове.

08:35

Ракетный удар по Харькову: в ГСЧС сообщили, что повреждено

«Ночью спасатели проводили проверку места вражеского обстрела в Холодногорском районе Харькова. Выявлены повреждения восьми частных домов, уличного газопровода и линии электроснабжения. Пострадали три женщины», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также «прилеты» были в области. Великий Бурлук атаковали российские БпЛА ранним утром: горело административное здание, без пострадавших.

08:15

Армия РФ 10 раз атаковала на Харьковщине: данные Генштаба

«На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки. На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 мая.

07:36

Ночью в Харькове был «прилет»

Ночью по Харькову ударила ракета. Взрыв слышали около 01:30. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по Холодногорскому району.

«В Холодногорском районе в результате удара вражеской ракеты повреждены восемь частных домов. У двух человек – острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается», — проинформировал городской голова Харькова.

Воздушная тревога в городе началась после полуночи. Изначально ее объявляли из-за угрозы атаки «Шахедов». В 02:27 дали отбой. Затем сирены выли повторно — в 03:20. А в 04:41 тревогу отменили. По состоянию на 07:36 в Харькове тревоги нет