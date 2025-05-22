В Харькове задержали директора благотворительной организации: что известно

В Харькове благотворительницу подозревают в попытке заработать на военнослужащем 4700 долларов США.

За такую сумму, по версии следствия, руководительница благотворительной организации обещала военнослужащему «помочь» с демобилизацией. Идея была в том, чтобы «организовать» военному диагноз, который позволит признать его непригодным к службе в армии.

«В обмен на денежное вознаграждение, она пообещала организовать госпитализацию, оформление медицинских направлений, установление диагноза и получение статуса лица с инвалидностью. За свои «услуги» подозреваемая потребовала 4700 долларов США. Женщина утверждала, что оказывает влияние на должностных лиц медицинских учреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следователи выяснили, что женщина ходила вместе с «клиентом» по врачам и звонила чиновникам.

«Медицинские осмотры проходили в присутствии подозреваемой. Направления и другие документы выдавались без надлежащего медицинского обследования, анализов и оснований», — отметили прокуроры.

Всю обещанную суму фигурантка получила двумя «траншами» — 200 долларов в один день и 4500 — на следующий. Женщине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Сейчас устанавливают других участников схемы — в том числе медиков.