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В Харькове задержали подозреваемого в убийстве военного ТЦК: как его нашли

Общество 16:23   19.10.2026
Виктория Яковенко
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В Харькове задержали подозреваемого в убийстве военного ТЦК: как его нашли

16 октября в Харькове правоохранители поймали мужчину, подозреваемого в нападении на военнослужащих ТЦК, один из которых погиб, а другой получил ранение.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что фигурант долго скрывался от следствия в арендованной квартире в городе.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что копы просмотрели сотни часов видеозаписей с камер видеонаблюдения, отработали около 5000 человек, которые могли бы быть свидетелями или причастными к преступлению.

«Согласно внешнему описанию злоумышленник на момент происшествия находился в очках. Во время проверки мест продажи очков и предоставления офтальмологических услуг правоохранители получили информацию о лице, которое могло быть причастно к указанному событию», — отметили в полиции.

Также правоохранители установили, что подозреваемый сменил место жительства и отключил мобильный телефон. Он проживал с матерью, которая также переехала. Знакомым и родственникам новый адрес никто не сообщил.

«Оперативники установили места нахождения банкоматов, где происходило снятие денежных средств матерью злоумышленника. Оперативными мероприятиями был установлен новый адрес их проживания», – рассказали копы.

Видео: ГУНП в Харьковской области

50-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и причинении легкого телесного повреждения должностному лицу. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре напоминают: преступление произошло 25 июня в Харькове. Тогда группа военнослужащих районного ТЦК и СП проводила плановые мероприятия по оповещению населения. Увидев на улице Гвардейцев Широнинцев прохожего, старший группы подошел к нему, чтобы проверить военно-учетные документы.

«В ответ мужчина достал из кармана нож и несколько раз ударил им военнослужащего в грудную клетку, плечо и предплечье. Другой военнослужащий ТЦК сразу попытался остановить нападающего, но тот тоже ранил его. После совершенного мужчина сбежал с места преступления», — добавили правоохранители.

Обоих пострадавших госпитализировали. Одному из них оказали медицинскую помощь. Другого раненого — старшего группы оповещения — спасти не удалось: из-за проникающего ранения сердца и большой кровопотери в тот же день он умер.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 16:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 октября в Харькове правоохранители поймали мужчину, подозреваемого в нападении на военнослужащих ТЦК, один из которых погиб, а другой получил ранение.".