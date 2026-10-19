У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві військового ТЦК: як його знайшли

16 жовтня у Харкові правоохоронці піймали чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК, один із яких загинув, а інший дістав поранення.

В Харківській обласній прокуратурі зазначили, що фігурант тривалий час переховувався від слідства в орендованій квартирі у місті.

В ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що копи переглянули сотні годин відеозаписів з камер відеоспостереження, відпрацювали близько 5000 осіб, які б могли бути свідками чи причетними до злочину.

«Відповідно до зовнішнього опису зловмисник на момент події перебував в окулярах. Під час перевірки місць продажу окулярів та надання офтальмологічних послуг правоохоронці отримали інформацію про особу, яка могла бути причетна до вказаної події», – зазначили у поліції.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний змінив місце проживання та відключив мобільний телефон. Він проживав з матір’ю, яка також переїхала. Знайомим та родичам нову адресу ніхто не повідомив.

«Оперативники встановили місця знаходження банкоматів, де відбувалося зняття грошових коштів матір’ю зловмисника. Оперативними заходами було встановлено нову адресу їх проживання», – розповіли копи.

Відео: ГУНП в Харківській області

50-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві та заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

В прокуратурі нагадують: злочин стався 25 червня у Харкові. Тоді група військовослужбовців районного ТЦК та СП здійснювала планові заходи з оповіщення населення. Побачивши на вулиці Гвардійців Широнінців перехожого, старший групи підійшов до нього, щоб перевірити військово-облікові документи.

«У відповідь чоловік дістав із кишені ніж і кілька разів ударив ним військовослужбовця у грудну клітину, плече та передпліччя. Інший військовослужбовець ТЦК одразу спробував зупинити нападника, але той також поранив його. Після скоєного чоловік утік із місця злочину», – додали правоохоронці.

Обох потерпілих шпиталізували. Одному з них надали медичну допомогу. Іншого пораненого — старшого групи оповіщення — врятувати не вдалося: через проникаюче поранення серця та велику крововтрату того ж дня він помер.