Пару планов для побега за границу: в Харькове разоблачили схему для уклонистов
Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин, которые, по данным следствия, помогали военнообязанному бежать из Украины.
В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигуранты работали по нескольким схемам.
Первая – «официальный» вариант. Уклонисту оформляли группу инвалидности, и на основании документа военнообязанный получает непригодность к службе и может уехать за границу. За это фигуранты просили 24 тысяч долларов, сообщили правоохранители.
Второй план – «неофициальный» и более дешевый – 14 тысяч долларов, отмечали в прокуратуре. По такой схеме уклонист должен был доехать до базы отдыха в Украине, где его встретит другой человек и организует в дальнейшем бегство из страны.
Один из клиентов согласился на последний вариант.
«Делки разъяснили ему, что нужно взять с собой легкий рюкзак со сменной одеждой, денежные средства на сумму не более 300-500 евро. В дальнейшем уклонист должен был доехать до одного из трех городов – Винница, Одесса, Черновцы. Уже там его встретит «нужный» человек, который поможет пересечь государственную границу Украины в Республику Молдову или Румынию», — установили правоохранители.
Фигурантов задержали 9 апреля в Шевченковском районе, когда они получали оговоренную сумму.
Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Если вину докажут, фигурантам грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Видео: ГУНП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин, которые, по данным следствия, помогали военнообязанному бежать из Украины.".