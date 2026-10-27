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«Прилет» по ТЦ в Харькове и 15 лет наводчику – итоги 27 октября

Оригинально 22:59   27.10.2026
Оксана Якушко
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«Прилет» по ТЦ в Харькове и 15 лет наводчику – итоги 27 октября

Харьков массированно атаковали БпЛА: один из прилетов был по торговому центру. Накануне по городу ударили из РСЗО «Торнадо-С». Суд вынес приговор наводчику, работавшему на ФСБ. «Объектив» напоминает главные новости 27 октября.

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Враг попал по торговому центру в Слободском районе, сообщил мэр Игорь Терехов. Обошлось без пострадавших. Попадание было по «Будмену» на проспекте Ландау. Он не работает еще со времен до полномасштабного вторжения. Также прилетело по Шевченковскому району – пострадал вход в одну из станций метро и автомобиль рядом. В Холодногорском районе повреждено административное здание.

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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: попадание было в складское здание, повреждено оборудование АЗС. Пострадали пять человек.

Из «Торнадо-С» Харьков обстреляли накануне вечером

Удары РСЗО пришлись по Новобаварскому району, отметили в областной прокуратуре. Погибли двое мужчин, еще четыре человека пострадали, среди них – 17-летняя девушка. На местах «прилетов» бушевали два пожара.

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Он наводил вражеские удары по энергетике Харькова. Предателя разоблачили в июле прошлого года. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула отметил: россияне завербовали наркозависимого, ранее работавшего на предприятии теплоэнергетики. Его задачей было разыскивать в городе оборудование «энергоостровов»: модульные котельные и газотурбинные генераторы. По данным областной прокуратуры, также предатель отслеживал позиции ПВО, наводил удары по АЗС и зданиям ТЦК. Переписку с кураторами нашли в его телефоне после задержания. Суд признал мужчину виновным в госизмене.

В Харьковской области писали Радиодиктант национального единства

Присоединиться мог каждый, включив диктант в эфире. Организованный процесс происходил в безопасных пространствах, в частности, подземных школах. В мэрии Харькова отметили: диктант написали около 32 тысяч участников образовательного процесса: учителя, ученики и их родители. Также присоединились представители городских властей, коммунальных предприятий и учреждений.

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Это был своеобразный квест для программистов, администраторов безопасности и студентов ІТ-специальностей. Участники должны были выполнить задание, чтобы найти скрытый код – «флаг», пояснил спикер СБУ Владислав Абдула. В соревнованиях участвовали 12 команд. Победили представители Харьковского Национального университета внутренних дел.

МГ «Объектив» также сообщал 27 октября:

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  2. «Энергоострова» и разбитая ТЭЦ-5: как Харьков пройдет отопительный сезон? 📹
  3. Без отопления и света: советы, как согреться осенью и зимой
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 22:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков массированно атаковали БпЛА: один из прилетов был по торговому центру. Суд вынес приговор наводчику, работавшему на ФСБ. «Объектив» напоминает главные новости 27 октября.".