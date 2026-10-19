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Взрывы во всех районах, удары по энергетике: Терехов о неделе в Харькове

Происшествия 12:08   19.10.2026
Виктория Яковенко
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Взрывы во всех районах, удары по энергетике: Терехов о неделе в Харькове Фото: Игорь Терехов

На прошлой неделе Харьков пережил 51 обстрел, сообщил мэр города Игорь Терехов. Взрывы зафиксировали во всех девяти районах. Шесть человек погибли, 95 – пострадали, среди них – шестеро детей.

По данным городского головы, враг применил баллистическую ракету «Искандер-М», «Бандероли», обычные и реактивные «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, «Ланцет» и «Италмас».

Трагические последствия были в Холодногорском районе, отметил Терехов. Из-за удара там разрушен целый подъезд дома. Из-под завалов извлекли тела четырех человек. Во время спасения ранения получил спасатель. Еще двое харьковчан россияне убили на рынке старых вещей. Оба были продавцами.

В общем за последние семь дней повреждены также другие многоэтажные дома, частные дома, спортивный комплекс, супермаркет, предприятия, склады, гостиница и автозаправочные станции.

«Неоднократно враг целился по железнодорожной инфраструктуре. Особенно сложными накануне зимы последствия обстрелов энергетики. Они затронули и коммунальные объекты Харькова и расположены в области мощности, от которых также зависит обеспечение города электроэнергией. Нагрузка сейчас огромная. Аварийным бригадам приходится одновременно выезжать на несколько локаций, а после повторных попаданий – начинать ремонты заново», – рассказал мэр.

Воздушные тревоги за неделю длились более 111 часов. Благодаря отдельному оповещению для города это почти на 41 час или на 27% меньше, чем в области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе Харьков пережил 51 обстрел, сообщил мэр города Игорь Терехов. Взрывы зафиксировали во всех девяти районах. ".