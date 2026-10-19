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Вибухи в усіх районах, удари по енергетиці: Терехов про тиждень у Харкові

Події 12:08   19.10.2026
Вікторія Яковенко
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Вибухи в усіх районах, удари по енергетиці: Терехов про тиждень у Харкові Фото: Ігор Терехов

Минулого тижня Харків пережив 51 обстріл, повідомив мер міста Ігор Терехов. Вибухи зафіксували в усіх дев’яти районах. Шість людей загинули, 95 – постраждали, серед них – шестеро дітей.

За даними міського голови, ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М», «бандеролі», звичайні та реактивні «шахеди», «молнии», FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, «ланцет» та «італмас».

Найтрагічніші наслідки були у Холодногірському районі, зазначив Терехов.  Через удар там зруйнований цілий під’їзд будинку. З-під завалів дістали тіла чотирьох людей. Під час порятунку поранення отримав рятувальник. Ще двох харків’ян росіяни вбили на ринку старих речей. Обоє були продавцями.

Загалом протягом останніх семи днів пошкоджені також інші багатоповерхові будинки, приватні оселі, спортивний комплекс, супермаркет, підприємства, склади, готель та автозаправні станції.

«Неодноразово ворог цілив по залізничній інфраструктурі. Особливо складними напередодні зими є наслідки обстрілів енергетики. Вони зачепили і комунальні об’єкти Харкова, і розташовані в області потужності, від яких також залежить забезпечення міста електроенергією. Навантаження зараз величезне. Аварійним бригадам доводиться одночасно виїжджати на кілька локацій, а після повторних влучань – починати ремонти заново», – розповів мер.

Повітряні тривоги за тиждень тривали понад 111 годин. Завдяки окремому оповіщенню для міста це майже на 41 годину, або на 27%, менше, ніж в області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня Харків пережив 51 обстріл, повідомив мер міста Ігор Терехов. Вибухи зафіксували в усіх дев’яти районах.".