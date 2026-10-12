Сегодня 12 октября 2026: какой праздник и день в истории

12 октября в Украине – День военного капеллана и День экономиста. В этот день 2007 года бывшего вице-президента США Альберта Гора и Межправительственную группу экспертов ООН по изменению климата объявили лауреатами Нобелевской премии мира. В 1999-м родился 6-миллиардный житель Земли. В 1970-м на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». В 1960-м якобы произошел инцидент в ООН, когда Хрущев стучал ботинком по трибуне. В 1810-м прошел первый Октоберфест. В 1727-м гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола. В 1492-м Христофор Колумб высадился на берегу по ту сторону Атлантического океана, считая, что прибыл в Азию. В 322 году до нашей эры в этот день покончил с собой один из самых известных греческих ораторов – Демосфен.

Праздники и памятные даты 12 октября

12 октября в Украине – День военного капеллана и День экономиста.

В мире — Всемирный день экономиста и Всемирный день борьбы с артритом.

Также сегодня: Всемирный день водорослей, День Колумба, День свободомыслия, Международный день крика в момент разочарования, День испаноязычного наследия.

12 октября в истории

12 октября 322 года до н. э. покончил с собой один из самых известных ораторов и политиков Древней Греции Демосфен. Подробнее.

12 октября 1428 года во время столетней войны между Англией и Францией англичане начали осаду Орлеана. Она продолжалась семь месяцев и была снята войском под командованием Жанны д’Арк.

12 октября 1492 года Христофор Колумб впервые сошел на берег по ту сторону Атлантического океана. Подробнее.

12 октября (или 1 октября – по старому стилю) 1727 года гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола. Подробнее.

12 октября 1810 года провели первый Октоберфест. Подробнее.

12 октября 1863 года создали Международный Красный Крест. Подробнее.

12 октября 1960 года произошел инцидент, известный как «Ботинок Хрущева». Подробнее.

12 октября 1970 года состоялась премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Подробнее.

12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель Земли. Подробнее.

12 октября 2007 года бывшего вице-президента США Альберта Гора и Межправительственную группу экспертов ООН по изменению климата объявили лауреатами Нобелевской премии мира. Ее присудили за усилия по повышению осведомленности общества об изменениях климата. Гор в 2006-м снялся в документальном фильме «Неудобная правда», посвященном именно глобальному климатическому кризису. Этот фильм получил Оскар. Считается, что лента оказала значительное влияние на осведомленность о глобальном климатическом кризисе в мире.

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«Гор заинтересовался темой глобального потепления во время учебы в колледже Гарвардского университета. Как конгрессмен, он проводил слушания по изменению климата в конце 1970-х годов, когда большинство американцев знали об этом вопросе мало или не знали вообще. После проигрыша на президентских выборах в 2000 году Джорджу Бушу – младшему Гор начал новую кампанию – борьбу с антропогенным изменением климата – и проводил слайд-шоу по всему миру, чтобы просветить общественность. Фильм «Неудобная правда» описал усилия Гора по просвещению аудитории с помощью его «странствующего роуд-шоу о глобальном потеплении». В фильме он подробно описывает факты и ложные измышления, окружающие эту «планетарную чрезвычайную ситуацию», и описывает события в собственной жизни, которые побудили его стать экологическим крестоносцем», – отмечает проект History.

Фильм стал одной из самых кассовых документалок в США, а также вышел в прокат в кинотеатрах по всему миру. В 2017 году выпустили документальный фильм-продолжение – «An Inconvenient Sequel: Truth to Power» (в украинском прокате «Неудобная правда. Фильм второй»).

Церковный праздник

12 октября чтят память священномучеников Прова, Тараха, Андроника и Домники. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях иней, погода будет солнечной, но морозной.

Если кот прячется под одеяло – ждите продолжительного похолодания.

Вечером туман — к потеплению.

Что нельзя делать 12 октября

Нельзя резать домашнюю птицу и скот на мясо.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, особенно брать в руки острые и режущие предметы – иглу, спицы, ножницы.

Не желательно делиться с кем-то планами.