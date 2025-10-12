Сегодня 12 октября 2025: какой праздник и день в истории

12 октября в Украине – День военного капеллана, День художника, День экономиста, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День профсоюзов. В 1999-м в 12 октября родился 6-миллиардный житель Земли. В 1970-м на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». В 1960-м якобы произошел инцидент в ООН, когда Хрущев стучал ботинком по трибуне. В 1810-м прошел первый Октоберфест. В 1727-м гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола. В 1492-м Христофор Колумб высадился на берегу по ту сторону Атлантического океана, считая, что прибыл в Азию. В 322 году до нашей эры в этот день покончил с собой один из самых известных греческих ораторов – Демосфен.

Праздники и памятные даты 12 октября

12 октября в Украине – День военного капеллана и День экономиста. А также сегодня — День художника, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День профсоюзов (все три отмечают во второе воскресенье октября).

В мире – Всемирный день экономиста, Международный день крика в момент разочарования.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с артритом, День Колумба, стартует Неделя наук о Земле

12 октября в истории

12 октября 322 года до н. э. покончил с собой один из самых известных ораторов и политиков Древней Греции Демосфен. Подробнее.

12 октября 1428 года во время столетней войны между Англией и Францией англичане начали осаду Орлеана. Она продолжалась семь месяцев и была снята войском под командованием Жанны д’Арк.

12 октября 1492 года Христофор Колумб впервые сошел на берег по ту сторону Атлантического океана. Подробнее.

12 октября (или 1 октября – по старому стилю) 1727 года гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола. Подробнее.

12 октября 1810 года провели первый Октоберфест. Подробнее.

12 октября 1863 года создали Международный Красный Крест. Подробнее.

12 октября 1960 года произошел инцидент, известный как «Ботинок Хрущева». Потому что, по распространенной легенде, в этот день тогдашний руководитель СССР Никита Хрущев стучал ботинком либо по трибуне, либо по столу советской делегации в ООН. Имеющееся архивное видео свидетельствует: никакого ботинка в руках у генсека не было. А по столу делегации он действительно стучал – кулаком. Так же поступали и другие участники советской делегации, пытаясь заглушить выступления против политики Советского союза в отношении стран Восточной Европы (в частности, подавления Венгерской революции 1956 года).

«Слухи начали распространяться, когда Хрущев посетил Нью-Йорк в разгар Холодной войны. Во время общих дебатов Ассамблеи для глав государств и правительств 12 октября 1960 года он отметил, что хочет высказать свое замечание по поводу того, как его коллега с Филиппин называл Советский Союз. «Вы не сможете задушить голос народа», — сказал он тогда», — комментируют события на сайте ООН.

Опровергая мифы, организация опубликовала архивное видео событий.

Несмотря на это, находятся «свидетели», которые якобы своими глазами видели Хрущева с ботинком в руках в ООН. Во многом причина тому – поддельное фото, которое сейчас легко можно найти в сети. Историю «ботинка Хрущева» также разобрал Брент Купер – доктор юридических наук Южного методистского университета (США).

«Единственное фото, на котором Хрущев держит ботинок, является подлогом. На настоящем фото он изображен без ботинка. Хотя это и не окончательный вывод, вероятнее всего, этого не было. Автор и политолог Уильям Таубман, написавший или отредактировавший по меньшей мере три книги о Хрущеве, включая биографию 2003 года «Хрущев: Человек и его эпоха», написал статью для The Times в 2003 году, которая включала несколько интервью с людьми из окружения Хрущева в тот день и их воспоминания о событиях (или не событиях). Репортер Times сказал, что этого никогда не было. Генерал КГБ сказал, что да. Сотрудник ООН сказал, что нет. Переводчик Хрущева сказал, что да. Остальные сказали, что нет. Записи Организации Объединенных Наций не окончательны. Журнал Time опубликовал подделанную фотографию инцидента… Хрущев был хорошо известен тем, что иногда стучал кулаками по кафедрам и столам. Но ключевой фотограф, присутствовавший во время предполагаемого стука ботинком, у которого брал интервью Уильям Таубман, был непреклонен в своей убежденности, что стука обувью по столу никогда не было», — написал Купер в комментарии на ресурсе «Quora».

12 октября 1970 года состоялась премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Подробнее.

12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель Земли. Подробнее.

Церковный праздник

12 октября чтят память святых отцов VII Вселенского собора, а также — священномучеников Прова, Тараха, Андроника и Домники. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях иней, погода будет солнечной, но морозной.

Если кот прячется под одеяло – ждите продолжительного похолодания.

Вечером туман — к потеплению.

Что нельзя делать 12 октября

Нельзя резать домашнюю птицу и скот на мясо.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, особенно брать в руки острые и режущие предметы – иглу, спицы, ножницы.

Не желательно делиться с кем-то планами.