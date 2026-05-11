Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта
Бывшему нардепу Мураеву инкриминируют отрицание вооруженной агрессии РФ. Воздушная тревога длилась в Харькове половину прошлой недели. Экс-чиновника Службы автодорог подозревают за ремонт трассы Мерефа – Лозовая – Павлоград. Метеорологическое лето пришло в Харьков на две недели раньше. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 мая.
Бывшему нардепу Мураеву инкриминируют отрицание вооруженной агрессии РФ
Он уже в розыске по другим обвинениям, среди которых – государственная измена. Это дело уже в суде. О новых доказательствах, собранных против Мураева следователями, сообщила Служба безопасности Украины. По данным СБУ, после начала полномасштабной войны бывший нардеп продолжил распространять прокремлевскую пропаганду. Скрываясь за границей, он дал интервью, в котором пытался представить российскую вооруженную агрессию как «внутренний гражданский конфликт». Он также призывал украинцев сложить оружие и оправдывал российскую оккупацию. Вспомнили Мураеву и деятельность подконтрольного телеканала «Наш», до запрета распространявшего дезинформацию о ситуации в Украине.
Воздушная тревога длилась в Харькове половину прошлой недели
Ударный дрон упал во дворе частного дома в Основянском районе Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил, что детонации не было. На месте работали взрывотехники. Подводя итоги недели в Харькове, городской голова отметил, что было 20 российских ударов. В том числе – «прилеты» во время так называемого «перемирия». В Индустриальном районе «Молния» попала в девятиэтажку 9 мая. Острую реакцию на стресс получили шесть человек, среди них трое детей. 10 мая прилетело по частному дому в Киевском районе – там был пожар, без пострадавших. Воздушную тревогу в Харькове объявляли 71 раз за неделю. Всего она длилась 85 часов – то есть половину недели.
Экс-чиновника Службы автодорог подозревают за ремонт трассы Мерефа – Лозовая – Павлоград
Нанес государству ущерб в 6,1 млн грн. О подозрении в служебной небрежности сообщили бывшему чиновнику Службы автомобильных дорог в Харьковской области. Прокуратура заявила: мужчина, который был заместителем начальника Службы в 2019 году, подписал договор с подрядчиком с нарушением законодательства о публичных закупках. Речь идет о ремонте трассы Мерефа – Лозовая – Павлоград. ООО выиграло тендер на проведение работ. А в процессе подрядчик заявил, что состояние некоторых участков значительно хуже, чем предполагалось. Был соответствующий вывод ХНАДУ. Но есть нюанс. Участки, указанные в выводе, не входили в перечень объектов, которые должен был ремонтировать подрядчик согласно договору. Несмотря на это, САД не объявила новый тендер, а применила процедуру закупки, не предусматривавшую конкуренции. Деньги на дополнительный ремонт отдали тому же ООО. Судебные эксперты установили, что это нанесло государству убытки. Подозреваемый в этом процессе сыграл ключевую роль: он был председателем тендерного комитета.
Метеорологическое лето пришло в Харьков на две недели раньше
Об этом заявили в Региональном центре по гидрометеорологии. 5-6 мая среднесуточная температура воздуха уже превысила +15 градусов. Это опережает средние многолетние сроки. Сейчас в регионе фиксируют пожарную опасность чрезвычайного уровня. Ситуацию могут спасти дожди, которые прогнозируют в течение этой недели.
• Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 23:00;