Live

Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта

Происшествия 23:00   11.05.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта

Бывшему нардепу Мураеву инкриминируют отрицание вооруженной агрессии РФ. Воздушная тревога длилась в Харькове половину прошлой недели. Экс-чиновника Службы автодорог подозревают за ремонт трассы Мерефа – Лозовая – Павлоград. Метеорологическое лето пришло в Харьков на две недели раньше. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 мая.

Бывшему нардепу Мураеву инкриминируют отрицание вооруженной агрессии РФ

Он уже в розыске по другим обвинениям, среди которых – государственная измена. Это дело уже в суде. О новых доказательствах, собранных против Мураева следователями, сообщила Служба безопасности Украины. По данным СБУ, после начала полномасштабной войны бывший нардеп продолжил распространять прокремлевскую пропаганду. Скрываясь за границей, он дал интервью, в котором пытался представить российскую вооруженную агрессию как «внутренний гражданский конфликт». Он также призывал украинцев сложить оружие и оправдывал российскую оккупацию. Вспомнили Мураеву и деятельность подконтрольного телеканала «Наш», до запрета распространявшего дезинформацию о ситуации в Украине.

Воздушная тревога длилась в Харькове половину прошлой недели

Ударный дрон упал во дворе частного дома в Основянском районе Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил, что детонации не было. На месте работали взрывотехники. Подводя итоги недели в Харькове, городской голова отметил, что было 20 российских ударов. В том числе – «прилеты» во время так называемого «перемирия». В Индустриальном районе «Молния» попала в девятиэтажку 9 мая. Острую реакцию на стресс получили шесть человек, среди них трое детей. 10 мая прилетело по частному дому в Киевском районе – там был пожар, без пострадавших. Воздушную тревогу в Харькове объявляли 71 раз за неделю. Всего она длилась 85 часов – то есть половину недели.

Экс-чиновника Службы автодорог подозревают за ремонт трассы Мерефа – Лозовая – Павлоград

Нанес государству ущерб в 6,1 млн грн. О подозрении в служебной небрежности сообщили бывшему чиновнику Службы автомобильных дорог в Харьковской области. Прокуратура заявила: мужчина, который был заместителем начальника Службы в 2019 году, подписал договор с подрядчиком с нарушением законодательства о публичных закупках. Речь идет о ремонте трассы Мерефа – Лозовая – Павлоград. ООО выиграло тендер на проведение работ. А в процессе подрядчик заявил, что состояние некоторых участков значительно хуже, чем предполагалось. Был соответствующий вывод ХНАДУ. Но есть нюанс. Участки, указанные в выводе, не входили в перечень объектов, которые должен был ремонтировать подрядчик согласно договору. Несмотря на это, САД не объявила новый тендер, а применила процедуру закупки, не предусматривавшую конкуренции. Деньги на дополнительный ремонт отдали тому же ООО. Судебные эксперты установили, что это нанесло государству убытки. Подозреваемый в этом процессе сыграл ключевую роль: он был председателем тендерного комитета.

Метеорологическое лето пришло в Харьков на две недели раньше

Об этом заявили в Региональном центре по гидрометеорологии. 5-6 мая среднесуточная температура воздуха уже превысила +15 градусов. Это опережает средние многолетние сроки. Сейчас в регионе фиксируют пожарную опасность чрезвычайного уровня. Ситуацию могут спасти дожди, которые прогнозируют в течение этой недели.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки

Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?

Сырский на Харьковщине: обсуждали ситуацию в Купянске и фортификации

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
Популярно
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
11.05.2026, 22:04
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
11.05.2026, 18:24
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
11.05.2026, 22:13
Движение перекроют в центре Харькова во вторник, троллейбусы изменят маршруты
Движение перекроют в центре Харькова во вторник, троллейбусы изменят маршруты
11.05.2026, 18:46
Ермаку сообщили о подозрении: в НАБУ и САП рассказали, что ему инкриминируют
Ермаку сообщили о подозрении: в НАБУ и САП рассказали, что ему инкриминируют
11.05.2026, 21:30
Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта
Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта
11.05.2026, 23:00

Новости по теме:

11.05.2026
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
10.05.2026
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
08.05.2026
Ребенок выпал из окна, рекордная жара и поезд-Феникс – итоги 8 мая
08.05.2026
Новости Харькова — главное 8 мая: выпал ребенок, «прилет» на «перемирие»
07.05.2026
Удар по детям, чиновник «забыл» о Porsche и доме, сезон фонтанов – итоги 7 мая


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 мая.".