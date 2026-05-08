Ребенок выпал из окна, рекордная жара и поезд-Феникс – итоги 8 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 8 мая.

Происшествие произошло на Новобаварском проспекте. Областная прокуратура сообщила подробности. Четырехлетний мальчик упал из окна на четвертом этаже днем ​​7 мая. Медики пытались спасти его, но ребенок умер в карете скорой. Правоохранители попали в квартиру, где обнаружили еще одного ребенка – двухлетнюю девочку. У нее были признаки обезвоживания, отметили прокуроры. Следствие установило: 29-летняя мать оставила детей самих в закрытой квартире и ушла. Ее задержали и сообщили о подозрении в оставлении детей без помощи и невыполнении родительских обязанностей. Пресс-служба прокуратуры уточнила: два года назад женщину привлекали к ответственности, когда ее с сыном обнаружили у свалки. Ребенка изымали и временно помещали в медицинское учреждение. Но потом вернули матери, которая в этот период родила дочь. Семью взяли на учет, но установить их новое место жительства не смогли. Поэтому служебное расследование проводят еще и в отношении работников полиции.

Он прибыл к месту назначения вовремя. В Укрзалізниці сообщили: речь идет о маршруте «Николаев – Лозовая». По нему был прилет на Николаевщине. Поврежден локомотив и один из вагонов. В момент обстрела люди находились в безопасности. Так что обошлось без пострадавших. Поврежденную технику оперативно заменили.

Приговор для диверсанта добилась Харьковская областная прокуратура в суде. Осужденный – родом из Львова. В Харькове он жил вместе с невестой. Биография мужчины пестрая: уже сидел – за убийство и ограбление, а также занимался распространением наркотиков. Новый вариант легко заработать он нашел в Телеграмм. И выполнял заказ врага. За один поджог получал 9000 гривен – в разы меньше стоимости уничтоженного оборудования. Задержали диверсанта в 2024-м – с поличным. Он как раз поджигал релейный шкаф железной дороги в Харькове. Сначала его приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако прокуроры добились увеличения срока еще на два года. Сейчас преступнику 41 год. Из тюрьмы он выйдет почти 60-летним.

Дом получил российский ракетный удар в октябре 2023 года. Тогда российский «Искандер» стал причиной трагедии, убив 10-летнего мальчика и его бабушку. Здание было существенно разрушено. Все поврежденные конструкции восстановили. Также в порядок привели фасад и кровлю. На завершающем этапе – ремонт в подъездах. В дальнейшем восстановят поврежденные инженерные сети и выполнят внутреннюю отделку квартир.

Региональный центр гидрометеорологии сообщил: вчера, 7 мая, в городе зафиксировали 31,1 градуса тепла. Такого не было за все время наблюдений. Самым теплым этот день мая выдался в далеком 1967 — тогда было +29,7. В выходные теплая погода сохранится: до +25-26 днем. В воскресенье местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

