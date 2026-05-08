Дитина випала з вікна, рекордна спека і поїзд-Фенікс – підсумки 8 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 8 травня.

<br />

Надзвичайна подія сталася на Новобаварському проспекті. Обласна прокуратура повідомила подробиці. Чотирирічний хлопчик упав із вікна на четвертому поверсі вдень 7 травня. Медики намагалися врятувати його, але дитина померла у кареті «швидкої». Правоохоронці потрапили до квартири, де виявили ще одну дитину – дворічну дівчинку. У неї були ознаки зневоднення, відзначили прокурори. Слідство встановило: 29-річна мати залишила дітей самих у зачиненій квартирі та пішла. Жінку затримали. Їй повідомили про підозру в залишенні дітей без допомоги та невиконанні батьківських обов’язків. Пресслужба прокуратури уточнила: два роки тому жінку притягали до відповідальності, коли її з сином виявили біля сміттєзвалища. Дитину вилучали та тимчасово поміщали до медичного закладу. Але згодом повернули матері, яка в цей період народила доньку. Сім’ю взяли на облік, але встановити їхнє нове місце проживання не змогли. Через це службове розслідування проводять ще й відносно працівників поліції.

Він прибув до місця призначення вчасно. В Укрзалізниці повідомили: йдеться про маршрут «Миколаїв – Лозова». По ньому стався «приліт» на Миколаївщині. Пошкоджений локомотив та один із вагонів. У момент обстрілу люди перебували в безпеці. Тож обійшлося без постраждалих. Пошкоджену техніку оперативно замінили.

Вироку для диверсанта домоглася Харківська обласна прокуратура в суді. Засуджений – родом зі Львова. У Харкові він жив разом із нареченою. Біографія чоловіка строката: він уже сидів – за вбивство та пограбування, а також займався розповсюдженням наркотиків. Новий варіант легко заробити він знайшов у Телеграм. І виконував замовлення ворога. За один підпал отримував 9000 гривень – у рази менше, ніж вартість знищеного обладнання. Затримали диверсанта у 2024-му – на місці злочину. Він якраз підпалював релейну шафу залізниці в Харкові. Спочатку його засудили до 15 років позбавлення волі. Проте прокурори домоглися збільшення терміну ще на два роки. Зараз палію 41 рік. З в’язниці він вийде майже 60-річним.

Він зазнав російського ракетного удару в жовтні 2023 року. Тоді російський «Іскандер» спричинив тут трагедію, вбивши 10-річного хлопчика та його бабусю. Будівля була суттєво зруйнована. Наразі всі пошкоджені конструкції відновили. Також до ладу привели фасад і покрівлю. На завершальному етапі – ремонт у під’їздах, поінформувала пресслужба мерії. Надалі відновлять пошкоджені інженерні мережі та виконають внутрішнє оздоблення квартир.

Регіональний центр із гідрометеорології повідомив: учора, 7 травня, в місті зафіксували 31,1 градуса тепла. Такого не було за весь час спостережень. Найтеплішим цей день травня видався в далекому 1967-му – тоді було +29,7. У вихідні тепла погода збережеться: буде до +25-26 вдень. На неділю місцями прогнозують короткочасний дощ і грозу.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 8 травня: