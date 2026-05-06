Новини Харкова — головне 6 травня: ранок у місті почався з вибухів

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:55

Уранці 6 травня мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакують Харків

За даними міського голови, «Шахед» вдарив по приватному сектору в Новобаварському районі. «Приліт» прийшовся по приватному будинку, на місці удару почалася пожежа.

“Горить приватний будинок, у який сталося влучання, також пошкоджені сусідські обійстя (кількість уточнюється). Інформація про постраждалих наразі відсутня“, – додав Терехов.

Одразу після цього міський голова написав про удар по Шевченківському району. Подробиць про удар поки немає. Зазначимо, тривога в Харкові та області безперервно звучить з 01:52. Повітряні сили ЗСУ періодично повідомляють про БпЛА у бік міста. Були дані і про пуски КАБів. Згідно з повідомленнями українських захисників, переважно загрози обстрілів виникали для Харківщини, а також Запоріжжя.