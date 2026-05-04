Новини Харкова — головне 4 травня: смертельна пожежа на Чугуївщині

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:19

ДСНС: трагедія сталася у селі Стара Гнилиця – загинула 88-річна жінка

Минулої доби у рятувальників регіону було 34 оперативні виїзди, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники розповіли: із 23 пожеж, що загасили за добу, п’ять почалися після російських обстрілів. Вогонь вирував у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області.

“Увечері ворог завдав ударів по селищу Золочів Богодухівського району. Горіли гаражі, автомобіль та дах двох магазинів на загальній площі 300 м кв. На щастя жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

Також напередодні увечері у селі Стара Гнилиця на Чугуївщині сталася трагедія. У побутовій пожежі загинула 88-річна жінка.