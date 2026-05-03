Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер

Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої нацмарафону, чи зміцнюють об’єкти водопостачання в Харкові у зв’язку з можливим збільшенням кількості атак росіян на критичну інфраструктуру в Україні у літній період.

Міський голова зазначив: подібні атаки – не новинка для Харкова.

“У нас були вже деякі влучання по критичній інфраструктурі та взагалі по водопостачанню. Тобто, ми працюємо, щоб зміцнювати та захищати. Головне – захищати це обладнання, яке працює сьогодні для того, щоб надавати харків’янам комунальні послуги”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За минулий місяць, уточнив Терехов, у місті пошкоджені чи зруйновані 298 будинків.

“Це багатоповерхові житлові будинки, і приватні житлові будинки, приватний сектор. І кожен «приліт» – це дуже серйозні руйнування. Загалом були вибиті понад три тисячі вікон за цей час. Крім цього, пошкоджені 70 дахів. І сьогодні ми працюємо для того, щоби все це відновити, і це дуже важливо”, – констатував Терехов.