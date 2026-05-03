Live

Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер

Події 14:35   03.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер Скріншот

Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої нацмарафону, чи зміцнюють об’єкти водопостачання в Харкові у зв’язку з можливим збільшенням кількості атак росіян на критичну інфраструктуру в Україні у літній період.

Міський голова зазначив: подібні атаки – не новинка для Харкова.

“У нас були вже деякі влучання по критичній інфраструктурі та взагалі по водопостачанню. Тобто, ми працюємо, щоб зміцнювати та захищати. Головне – захищати це обладнання, яке працює сьогодні для того, щоб надавати харків’янам комунальні послуги”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За минулий місяць, уточнив Терехов, у місті пошкоджені чи зруйновані 298 будинків.

“Це багатоповерхові житлові будинки, і приватні житлові будинки, приватний сектор. І кожен «приліт» – це дуже серйозні руйнування. Загалом були вибиті понад три тисячі вікон за цей час. Крім цього, пошкоджені 70 дахів. І сьогодні ми працюємо для того, щоби все це відновити, і це дуже важливо”, – констатував Терехов.

Читайте також: Суд чекає на 17-річного хлопця з Харкова, якого підозрюють у підпалах

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер
Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер
03.05.2026, 14:35
Суд чекає на 17-річного хлопця з Харкова, якого підозрюють у підпалах
Суд чекає на 17-річного хлопця з Харкова, якого підозрюють у підпалах
03.05.2026, 13:50
Терехов скликає депутатів у понеділок: у чому терміновість
Терехов скликає депутатів у понеділок: у чому терміновість
03.05.2026, 11:05
Потяги на Харківщині спізнюються на 30 хвилин
Потяги на Харківщині спізнюються на 30 хвилин
03.05.2026, 12:10
ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку
ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку
03.05.2026, 10:17
Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців
Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців
03.05.2026, 09:06

Новини за темою:

03.05.2026
ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку
03.05.2026
Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців
03.05.2026
Через обстріли на Харківщині вирували 20 пожеж – що горіло
01.05.2026
Стало відомо, чим росіяни били по Харкову й області вранці: що стало ціллю
01.05.2026
У Чугуєві – “прильоти”: є руйнування, почалася пожежа


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 14:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої нацмарафону, чи зміцнюють об’єкти водопостачання в Харкові у зв’язку з можливим збільшенням кількості атак росіян".