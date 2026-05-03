Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер
Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої нацмарафону, чи зміцнюють об’єкти водопостачання в Харкові у зв’язку з можливим збільшенням кількості атак росіян на критичну інфраструктуру в Україні у літній період.
Міський голова зазначив: подібні атаки – не новинка для Харкова.
“У нас були вже деякі влучання по критичній інфраструктурі та взагалі по водопостачанню. Тобто, ми працюємо, щоб зміцнювати та захищати. Головне – захищати це обладнання, яке працює сьогодні для того, щоб надавати харків’янам комунальні послуги”, – сказав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
За минулий місяць, уточнив Терехов, у місті пошкоджені чи зруйновані 298 будинків.
“Це багатоповерхові житлові будинки, і приватні житлові будинки, приватний сектор. І кожен «приліт» – це дуже серйозні руйнування. Загалом були вибиті понад три тисячі вікон за цей час. Крім цього, пошкоджені 70 дахів. І сьогодні ми працюємо для того, щоби все це відновити, і це дуже важливо”, – констатував Терехов.
Читайте також: Суд чекає на 17-річного хлопця з Харкова, якого підозрюють у підпалах
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 14:35;