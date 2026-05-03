Суд чекає на 17-річного хлопця з Харкова, якого підозрюють у підпалах

У Харківській облпрокуратурі повідомили: 17-річного хлопця судитимуть за підпал авто та локомотива. За версією слідства підліток виконував це за вказівками російського куратора.

Правоохоронці встановили: хлопця завербували через ТГ-канали – за це пообіцяли легкі гроші. У соцмережах ворог координував підлітка – на початку листопада 2025 року за фотографіями, які зробив хлопцем, відбирав потрібні цілі.

“Після цього він обрав військовий позашляховик однієї з частин. Підліток придбав запальну суміш, підготував її та підпалив автомобіль у дворі житлового будинку. Під час злочину він перебував на відеозв’язку з куратором. Згодом юнак вчинив другий підпал — уже на території залізничного депо «Основа» у Харкові. Там він облив локомотив горючою рідиною та підпалив його, зафіксувавши займання на відео як «звіт» для замовника. Орієнтовна сума збитків від пошкодження тепловоза перевищує 1,3 млн гривень”, – встановили у прокуратурі.

Наразі підліток перебуває у СІЗО, тим часом правоохоронці намагаються встановити його куратора із РФ. Хлопця судитимуть одразу за кількома статтями. Гроші за підпали росіяни так і не виплатили.