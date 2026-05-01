Шукав “легкі гроші”: які завдання виконував агент РФ у Харкові – СБУ
Правоохоронці затримали у Харкові 31-річного безробітного містянина. Слідство вважає, що він працював на російські спецслужби.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у поле зору окупантів фігурант потрапив через телеграм-канали, де шукав «легкі гроші».
“За вказівкою ворожого куратора зловмисник збирав та передавав фото- і відеоматеріали місць розташування, марок і номерних знаків автомобілів українських військовослужбовців. До його завдань також входило виявлення веж мобільного зв’язку, які у подальшому могли стати цілями для ураження. Зловмисник причетний до «зливу» кількох місць дислокації військовослужбовців Сил оборони України та підпалу автомобіля”, – розповіли силовики.
Правоохоронці затримали чоловіка у нього вдома під час підготовки до вчинення чергового підпалу, зазначили в СБУ. Також силовики вжили заходів, щоб убезпечити локації Сил оборони.
У Харківській облпрокуратурі уточнили, що за підпали авто фігуранту обіцяли 800 доларів. Гроші він так і не отримав.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Також йому можуть інкримінувати держзраду – це питання наразі вирішується, додали в СБУ.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: агент РФ, новини Харкова, поджег, Харьковська обласна прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
«Шукав "легкі гроші": які завдання виконував агент РФ у Харкові – СБУ»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 15:24;