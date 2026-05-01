Шукав “легкі гроші”: які завдання виконував агент РФ у Харкові – СБУ

Суспільство 15:24   01.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали у Харкові 31-річного безробітного містянина. Слідство вважає, що він працював на російські спецслужби.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у поле зору окупантів фігурант потрапив через телеграм-канали, де шукав «легкі гроші».

“За вказівкою ворожого куратора зловмисник збирав та передавав фото- і відеоматеріали місць розташування, марок і номерних знаків автомобілів українських військовослужбовців. До його завдань також входило виявлення веж мобільного зв’язку, які у подальшому могли стати цілями для ураження. Зловмисник причетний до «зливу» кількох місць дислокації військовослужбовців Сил оборони України та підпалу автомобіля”, – розповіли силовики.

Правоохоронці затримали чоловіка у нього вдома під час підготовки до вчинення чергового підпалу, зазначили в СБУ. Також силовики вжили заходів, щоб убезпечити локації Сил оборони.

У Харківській облпрокуратурі уточнили, що за підпали авто фігуранту обіцяли 800 доларів. Гроші він так і не отримав.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Також йому можуть інкримінувати держзраду – це питання наразі вирішується, додали в СБУ.

агента РФ задержали в Харькове
Фото: Владислав Абдула
агента РФ задержали в Харькове
Фото: Владислав Абдула
агента РФ задержали в Харькове
Фото: Владислав Абдула
агента РФ задержали в Харькове
Фото: Владислав Абдула

Автор: Вікторія Яковенко
Шукав "легкі гроші": які завдання виконував агент РФ у Харкові – СБУ
Якщо вам цікава новина: «Шукав “легкі гроші”: які завдання виконував агент РФ у Харкові – СБУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові 31-річного безробітного містянина. Слідство вважає, що він працював на російські спецслужби.".