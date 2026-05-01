Шукав “легкі гроші”: які завдання виконував агент РФ у Харкові – СБУ

Правоохоронці затримали у Харкові 31-річного безробітного містянина. Слідство вважає, що він працював на російські спецслужби.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у поле зору окупантів фігурант потрапив через телеграм-канали, де шукав «легкі гроші».

“За вказівкою ворожого куратора зловмисник збирав та передавав фото- і відеоматеріали місць розташування, марок і номерних знаків автомобілів українських військовослужбовців. До його завдань також входило виявлення веж мобільного зв’язку, які у подальшому могли стати цілями для ураження. Зловмисник причетний до «зливу» кількох місць дислокації військовослужбовців Сил оборони України та підпалу автомобіля”, – розповіли силовики.

Правоохоронці затримали чоловіка у нього вдома під час підготовки до вчинення чергового підпалу, зазначили в СБУ. Також силовики вжили заходів, щоб убезпечити локації Сил оборони.

У Харківській облпрокуратурі уточнили, що за підпали авто фігуранту обіцяли 800 доларів. Гроші він так і не отримав.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Також йому можуть інкримінувати держзраду – це питання наразі вирішується, додали в СБУ.