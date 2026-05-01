Проводив допити та відбирав зброю: 12 років в’язниці отримав зрадник із Ізюма
На 12 років “сяде” 43-річний мешканець Ізюма, який під час окупації міста перейшов на бік РФ. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними слідства, він працював на бурових роботах з видобутку природного газу, а раніше проходив службу в органах внутрішніх справ України.
“У суді доведено, що під час окупації Ізюмського району зловмисник з власної ініціативи уклав трудовий договір із фейковим главою адміністрації загарбників, додавши до договору свою заяву, анкету та автобіографію. Наприкінці червня 2022 року рашисти призначили чоловіка на посаду «оперуповноваженого карного розшуку» в Ізюмському відділенні так званого Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області”, – пишуть силовики.
За указом росіян, чоловік вдирався до будинків мешканців, вилучав зброю, проводив допити. Також він сприяв зміцненню влади РФ в окупованому Ізюмі. Усім цим він займався до осені 2022 року – після проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях зрадника викрили.
“На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, після відбуття основного покарання йому буде заборонено ще протягом 12 років обіймати посади в правоохоронних органах”, – додали у СБУ.
Теги: Ізюм, зрадник, колаборант, СБУ, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 12:00;