Проводив допити та відбирав зброю: 12 років в’язниці отримав зрадник із Ізюма

Події 12:00   01.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На 12 років “сяде” 43-річний мешканець Ізюма, який під час окупації міста перейшов на бік РФ. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, він працював на бурових роботах з видобутку природного газу, а раніше проходив службу в органах внутрішніх справ України.

У суді доведено, що під час окупації Ізюмського району зловмисник з власної ініціативи уклав трудовий договір із фейковим главою адміністрації загарбників, додавши до договору свою заяву, анкету та автобіографію. Наприкінці червня  2022 року рашисти призначили чоловіка на посаду «оперуповноваженого карного розшуку» в Ізюмському відділенні так званого Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області”, – пишуть силовики.

За указом росіян, чоловік вдирався до будинків мешканців, вилучав зброю, проводив допити. Також він сприяв зміцненню влади РФ в окупованому Ізюмі. Усім цим він займався до осені 2022 року – після проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях зрадника викрили.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1  Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, після відбуття основного покарання йому буде заборонено ще протягом 12 років обіймати посади в правоохоронних органах”, – додали у СБУ.

  Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 12:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 12 років “сяде” 43-річний мешканець Ізюма, який під час окупації міста перейшов на бік РФ. ".