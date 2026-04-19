Троє людей поранені – росіяни гатили по Ізюму на Харківщині
Росіяни 19 квітня завдали удару за допомогою реактивної системи залпового вогню по місту Ізюм, повідомила Нацполіція.
Снаряд влучив у будівлю лазні. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей: 36-річна жінка, 65-річний та 33-річний чоловіки. Постраждалим надали медичну допомогу.
Через обстріл пошкоджені приміщення лазні та автівка.
Поліціянти Харківщини задокументували наслідки чергового воєнного злочину.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову та 19 населеним пунктах області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, одна людина загинула і п’ятеро поранені.
Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: серед постраждалих – дитина (відео)
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 20:45;