Три человека ранены – россияне били по Изюму на Харьковщине

Происшествия 20:45   19.04.2026
Оксана Якушко
Россияне 19 апреля нанесли удар с помощью реактивной системы залпового огня по городу Изюм, сообщила Нацполиция.

Снаряд попал в здание бани. В результате обстрела ранения получили три человека: 36-летняя женщина, 65-летний и 33-летний мужчины. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Из-за обстрелов повреждены помещения бани и автомобиль.

Полицейские Харьковщины задокументировали последствия очередного военного преступления.

Как писала ранее МГ «Объектив», за прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, один человек погиб и пятеро ранены.

Автор: Оксана Якушко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне 19 апреля нанесли удар с помощью реактивной системы залпового огня по городу Изюм, сообщила Нацполиция.".