Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром 18 апреля в результате удара российского БпЛА по гражданскому предприятию в Богодухове вспыхнул пожар и пострадали три человека, сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В городе Богодухов погиб 30-летний мужчина, пострадали 41-летний мужчина и женщины 41, 51, 50 лет; в поселке Великий Бурлук получила травмы 78-летняя женщина», — рассказал Синегубов.

Россияне атаковали БпЛА Новобаварский, Холодногорский, Киевский, Основянский и ракетой Шевченковский районы Харькова.

В Харькове повреждены гражданское предприятие, магазин и 2 многоквартирных дома.

В Богодуховском районе разрушено интернатное заведение (с. Малыжине), 3 частных дома, 3 автомобиля, электросети (с. Ивано-Шейчино), гражданское предприятие, электросети, 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения (г. Богодухов), 3 автомобиля (сел. Зол) фермерское хозяйство, автомобиль (с. Дмитриевка), частный дом, хозяйственные постройки (с. Клинова-Новоселовка), дом культуры (с. Возрожденское), 4 частных дома, автомобиль (с. Довжик).

В Купянском районе в результате ударов россиян повреждены гражданское предприятие (с. Боровское), частный дом (с. Аркадовка), 2 частных дома, 2 автомобиля (сел. Великий Бурлук).

В Изюмском районе разрушены складское помещение, частный дом, 2 хозяйственные постройки (г. Изюм).

В Харьковском районе россияне обстрелами повредили автомобиль, частный дом, летнюю кухню, еще один автомобиль (поселок Слатино), частный дом (поселок Казачья Лопань).

В Чугуевском районе разрушили частный дом (с. Шевченково Первое).

За сутки спасатели выезжали 15 раз на ликвидацию пожаров, 6 из которых возникли из-за вражеских обстрелов в Богодуховском, Изюмском районах области, а также в Харькове

Днем в Киевском районе Харькова в результате попадания БПЛА возник пожар на крыше торгового павильона. Огонь потушила добровольная пожарная команда ТЦ «Барабашово».

Ночью 19 апреля россияне ударили по частному дому в городе Изюм. Вспыхнул пожар в доме и хозяйственном здании на общей площади 150 м кв. Без пострадавших.