Пожар в Чугуеве: россияне атаковали город БпЛА (фото)

Россияне атаковали центр города Чугуев, вызвав сильный пожар, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

2 июня россияне ударили БпЛА по складским помещениям в центральной части Чугуева.

Атака произошла около 16:15, об этом сообщала ранее мэр Чугуева Галина Минаева.

В результате взрыва возник пожар в помещении на площади 200 м кв. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

К тушению пожара привлекли два оперативных отделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.