Пожар в Чугуеве: россияне атаковали город БпЛА (фото)
Россияне атаковали центр города Чугуев, вызвав сильный пожар, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
2 июня россияне ударили БпЛА по складским помещениям в центральной части Чугуева.
Атака произошла около 16:15, об этом сообщала ранее мэр Чугуева Галина Минаева.
В результате взрыва возник пожар в помещении на площади 200 м кв. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
К тушению пожара привлекли два оперативных отделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 18:22;