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Пожежа у Чугуєві: росіяни атакували місто БпЛА (фото)

Події 18:22   02.06.2026
Оксана Якушко
Пожежа у Чугуєві: росіяни атакували місто БпЛА (фото)

Росіяни атакували центр міста Чугуїв, викликавши сильну пожежу, повідомляє ДСНС у Харківській області.

2 червня росіяни вдарили БпЛА по складському приміщенню у центральній частині Чугуєва.

Атака сталася близько 16:15, про це повідомляла раніше мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Внаслідок вибуху виникла пожежа у приміщенні на площі 200 м кв. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

До гасіння пожежі залучили два оперативні відділення ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 18:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували центр міста Чугуїв, викликавши сильну пожежу, повідомляє ДСНС у Харківській області.".