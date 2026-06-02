Пожежа у Чугуєві: росіяни атакували місто БпЛА (фото)

Росіяни атакували центр міста Чугуїв, викликавши сильну пожежу, повідомляє ДСНС у Харківській області.

2 червня росіяни вдарили БпЛА по складському приміщенню у центральній частині Чугуєва.

Атака сталася близько 16:15, про це повідомляла раніше мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Внаслідок вибуху виникла пожежа у приміщенні на площі 200 м кв. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

До гасіння пожежі залучили два оперативні відділення ДСНС та офіцер-рятувальник громади.