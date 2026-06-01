Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве розпочалася після атаки російських БпЛА, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Зайнялися дерев’яні піддони на площі 800 м кв.
Під час роботи харківських вогнеборців росіяни завдали повторного удару БпЛА. Окупанти поцілили дах складської будівлі підприємства, що був поруч із підрозділами ДСНС. На щастя, рятувальники та техніка ДСНС не постраждали.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, окупанти 1 червня вдарили по місту Мерефа. Попередньо армія РФ застосувала ракету, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, пожежа;
Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 23:02;