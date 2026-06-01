Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)

Події 23:02   01.06.2026
Оксана Якушко
Пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве розпочалася після атаки російських БпЛА, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Зайнялися дерев’яні піддони на площі 800 м кв.

Під час роботи харківських вогнеборців росіяни завдали повторного удару БпЛА. Окупанти поцілили дах складської будівлі підприємства, що був поруч із підрозділами ДСНС. На щастя, рятувальники та техніка ДСНС не постраждали.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, окупанти 1 червня вдарили по місту Мерефа. Попередньо армія РФ застосувала ракету, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці

Якщо вам цікава новина: «Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)»

  Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 23:02;

