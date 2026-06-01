Тепло повертається. Прогноз погоди на 2 червня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 2 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. Прогнозують мінливу хмарність ⛅️.
Вітер очікують північно-західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° тепла, вдень від 19 до 24°.
У Харкові день очікують без істотних опадів.
Вітер прогнозують північно-західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень прогріється до 21 – 23°.
Раніше стало відомо, яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо. Найспекотнішим стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні та найбільше на заході країни, розповіла в інтерв’ю МГ «Об’єктив» Віра Балабух, український синоптик.
Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 20:37;