Тролейбуси не ходитимуть пів дня 2 червня в деяких районах Харкова
Тролейбуси №13, №20, №31, №57 з 9:00 до 15:00 2 червня не ходитимуть на пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до вул. Олега Громадського, повідомляє Харківська міськрада.
Причиною став ремонт на тяговій підстанції, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
На цей період тролейбуси ходитимуть наступним чином:
№13: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
№20: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
№31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – вул. Олександра Подольського – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч».
На час змін у роботі тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №13: парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».
• Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 18:30;