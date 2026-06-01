Тролейбуси не ходитимуть пів дня 2 червня в деяких районах Харкова

Суспільство 18:30   01.06.2026
Оксана Якушко
Тролейбуси №13, №20, №31, №57 з 9:00 до 15:00 2 червня не ходитимуть на пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до вул. Олега Громадського, повідомляє Харківська міськрада.

Причиною став ремонт на тяговій підстанції, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

На цей період тролейбуси ходитимуть наступним чином:

№13: розворотне коло «Парк  «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – розворотне коло «Парк  «Зустріч»;

№20: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№31: розворотне коло «Північна Салтівка» –  вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – вул. Олександра Подольського –  розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч».

На час змін у роботі тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №13: парк  «Зустріч»  – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

