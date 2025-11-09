Live

Нові обмеження: як сьогодні в Харкові ходитиме громадський транспорт

Транспорт 10:21   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі сьогодні, 9 листопада, запровадили нові обмеження в роботі громадського транспорту. 

Метрополітен перевозити пасажирів не буде. Також не курсують тролейбуси №31, 56, 57 та автобуси №41, 47, 48, 59, 92, 268.

Шлях руху автобусів №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продовжено до майдану Конституції. На маршруті №272 зменшено інтервал руху транспортних одиниць“, – передають у мерії.

Крім того, на маршрути вивели додаткові автобуси, які курсуватимуть так:

  • автостанція «Індустріальна» – майдан Конституції;

  • за шляхом руху тролейбусів №11 і 27.

“Інтервал руху деяких трамваїв і тролейбусів тимчасово збільшиться. У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що через нестабільну подачу напруги можуть бути перебої в роботі громадського транспорту протягом дня“, – наголосили у міськраді.

