Нові обмеження: як сьогодні в Харкові ходитиме громадський транспорт

У пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі сьогодні, 9 листопада, запровадили нові обмеження в роботі громадського транспорту.

Метрополітен перевозити пасажирів не буде. Також не курсують тролейбуси №31, 56, 57 та автобуси №41, 47, 48, 59, 92, 268.

“Шлях руху автобусів №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продовжено до майдану Конституції. На маршруті №272 зменшено інтервал руху транспортних одиниць“, – передають у мерії.

Крім того, на маршрути вивели додаткові автобуси, які курсуватимуть так:

автостанція «Індустріальна» – майдан Конституції;

за шляхом руху тролейбусів №11 і 27.

“Інтервал руху деяких трамваїв і тролейбусів тимчасово збільшиться. У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що через нестабільну подачу напруги можуть бути перебої в роботі громадського транспорту протягом дня“, – наголосили у міськраді.