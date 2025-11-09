Нові обмеження: як сьогодні в Харкові ходитиме громадський транспорт
У пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі сьогодні, 9 листопада, запровадили нові обмеження в роботі громадського транспорту.
Метрополітен перевозити пасажирів не буде. Також не курсують тролейбуси №31, 56, 57 та автобуси №41, 47, 48, 59, 92, 268.
“Шлях руху автобусів №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продовжено до майдану Конституції. На маршруті №272 зменшено інтервал руху транспортних одиниць“, – передають у мерії.
Крім того, на маршрути вивели додаткові автобуси, які курсуватимуть так:
автостанція «Індустріальна» – майдан Конституції;
за шляхом руху тролейбусів №11 і 27.
“Інтервал руху деяких трамваїв і тролейбусів тимчасово збільшиться. У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що через нестабільну подачу напруги можуть бути перебої в роботі громадського транспорту протягом дня“, – наголосили у міськраді.
Читайте також: У Харкові запрацювало метро, але ненадовго (оновлено)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нові обмеження: як сьогодні в Харкові ходитиме громадський транспорт», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2025 в 10:21;