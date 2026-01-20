Через проблеми зі світлом у Харкові трамваї їдуть по-іншому
Через відсутність напруги після російських обстрілів у Харкові тимчасово не курсують трамваї по вулиці Москалівській та по бульвару Гончаровському, пишуть у пресслужбі мерії.
На час знеструмлення трамваї курсують наступним чином:
- №3: розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Добровольців;
- 27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
- 27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
- №7: не курсує.
У цей період організується робота тимчасового автобуса за маршрутом: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Гольдбергівська – вул. Москалевська – розворотне коло «Новожанове».
