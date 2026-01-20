Из-за проблем со светом в Харькове трамваи едут по-другому
Фото: Василий Голосный
Из-за отсутствия напряжения после российских обстрелов в Харькове временно не курсируют трамваи по улице Москалевской и бульвару Гончаровскому, пишут в пресс-службе мэрии.
На время обесточивания трамваи курсируют следующим образом:
- №3: разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергеевская – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Добровольцев;
- 27 (часть 1): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
- 27 (часть 2): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
- №7: не курсирует.
В этот период организуется работа временного автобуса по маршруту: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
