Из-за проблем со светом в Харькове трамваи едут по-другому

Транспорт 10:21   20.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за проблем со светом в Харькове трамваи едут по-другому Фото: Василий Голосный

Из-за отсутствия напряжения после российских обстрелов в Харькове временно не курсируют трамваи по улице Москалевской и бульвару Гончаровскому, пишут в пресс-службе мэрии. 

На время обесточивания трамваи курсируют следующим образом:

  • №3: разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергеевская – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Добровольцев;
  • 27 (часть 1): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
  • 27 (часть 2): разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
  • №7: не курсирует.

В этот период организуется работа временного автобуса по маршруту: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
