Профинансировала Япония: Харьков получил новые школьные автобусы

Школьные автобусы предоставило Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), а финансовую поддержку оказало правительство Японии, отметили в пресс-службе горсовета.

Три новых автобуса, которые получил Харьков, будут использовать для перевозки детей в безопасные образовательные локации. В мероприятии, на котором передавали транспорт, приняли участие городской голова Игорь Терехов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме, а также представители ЮНОПС.

Городской голова отметил: на данный момент в метрошколы и подземные школы детей подвозят на обычных пассажирских автобусах.

«Мы вынуждены снимать автобусы с маршрутов общественного транспорта, чтобы доставлять детей в школы. Мы испытываем дефицит транспорта, ведь с начала полномасштабной войны многие единицы подвижного состава были уничтожены врагом. И я очень благодарен вам за эту помощь. До конца года мы откроем еще три подземные школы, и такая поддержка для нас крайне важна», – сказал Терехов.

Масаши Накагоме отметил: данные автобусы изготовили в Черкассах с использованием японских компонентов.

«В ЮНОПС сообщили, что каждый автобус рассчитан на 31 пассажира. Закупка транспорта является частью более крупного проекта, который сейчас реализуется в Харькове при финансировании правительства Японии. В рамках этого проекта производится ремонт подвальных помещений в школах с превращением их в простейшие укрытия. После завершения работ очную учебу смогут продолжить еще более 1,3 тыс. учащихся», – добавили в мэрии.