Новые ограничения: как сегодня в Харькове будет ходить общественный транспорт
В пресс-службе мэрии объяснили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме сегодня, 9 ноября, ввели новые ограничения в работе общественного транспорта.
Метрополитен перевозить пассажиров не будет. Также не курсируют троллейбусы №31, 56, 57 и автобусы №41, 47, 48, 59, 92, 268.
«Путь движения автобусов №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продлен до площади Конституции. На маршруте №272 уменьшен интервал движения транспортных единиц», – передают в мэрии.
Кроме того, на маршруты вывели дополнительные автобусы, которые будут курсировать следующим образом:
- автостанция «Индустриальная» — площадь Конституции;
- по пути движения троллейбусов №11 и 27.
«Интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится. В Департаменте строительства и путевого хозяйства отметили, что из-за нестабильной подачи напряжения могут быть перебои в работе общественного транспорта в течение дня», – акцентировали в горсовете.
