В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус

Транспорт 20:49   26.01.2026
Елена Нагорная
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус Фото: Харьковский горсовет

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в связи с этим организуется работа временного автобусного маршрута: «Площадь Конституции — пр. Победы (разворотный круг)» через ул. Сумскую, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы.

Также продлено время работы автобусных маршрутов №63 и 272.

Как сообщалось, взрывы гремели в Харькове с 19:17. Жители наблюдали скачки напряжения, после чего в части города электроэнергия пропала. По данным мэра Игоря Терехова, Харьков подвергся ракетному удару. В Индустриальном районе повреждены жилые многоэтажные дома, школа, детсад. Приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метро. Известно о двух пострадавших.

Утром 26 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.

Читайте также: «Такой интенсивности атак Харьков не видел давно» — Терехов о прошлой неделе

Автор: Елена Нагорная
