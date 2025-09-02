Live
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем

Записано 21:50   02.09.2025
Елена Нагорная
Тендер КП «Салтовское трамвайное депо» на закупку 85 подержанных низкопольных автобусов с ожидаемой стоимостью почти 230 миллионов гривен прокомментировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Согласно тендеру, автобусы должны поставить до 31 мая 2026 года. Все они должны быть одного производителя, марки и модели, категории М3, класса І и изготовлены не ранее 2012 года. Еще одно условие — их эксплуатировали в странах Евросоюза.

Мэр отметил, что в результате российской агрессии общественный транспорт в Харькове получил значительные повреждения.

«Троллейбусы, трамваи и автобусы очень сильно пострадали. Многие из них не подлежат ремонту. Поэтому у нас сегодня есть определенный дефицит транспорта в городе… Автобусы обеспечивают сегодня перевозку и горожан, и детей в метрошколу и другие подземные школы. То есть очень много где используют сегодня автобусы», — констатировал Терехов.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны автобусы активно использовали для доставки гуманитарной помощи, часть передали военным.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«У нас есть дефицит. Сегодня в Харькове находится 1,3 миллиона человек. Кроме этого, в город возвращаются люди. Нам нужно делать все на перспективу. Мы не понимаем, какой будет зима. И сегодня мы объявили тендер на закупку автобусов для нашего коммунального предприятия, чтобы перевозить людей. Кто примет участие в тендере, мне неизвестно. Мы сделали такие условия, что транспорт, который должен быть нам поставлен, будет очень качественным, с гарантиями. То есть это будут качественные автобусы для Харькова», — заверил Терехов.

Автор: Елена Нагорная
