Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Тендер КП «Салтовское трамвайное депо» на закупку 85 подержанных низкопольных автобусов с ожидаемой стоимостью почти 230 миллионов гривен прокомментировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Согласно тендеру, автобусы должны поставить до 31 мая 2026 года. Все они должны быть одного производителя, марки и модели, категории М3, класса І и изготовлены не ранее 2012 года. Еще одно условие — их эксплуатировали в странах Евросоюза.
Мэр отметил, что в результате российской агрессии общественный транспорт в Харькове получил значительные повреждения.
«Троллейбусы, трамваи и автобусы очень сильно пострадали. Многие из них не подлежат ремонту. Поэтому у нас сегодня есть определенный дефицит транспорта в городе… Автобусы обеспечивают сегодня перевозку и горожан, и детей в метрошколу и другие подземные школы. То есть очень много где используют сегодня автобусы», — констатировал Терехов.
Он напомнил, что в начале полномасштабной войны автобусы активно использовали для доставки гуманитарной помощи, часть передали военным.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«У нас есть дефицит. Сегодня в Харькове находится 1,3 миллиона человек. Кроме этого, в город возвращаются люди. Нам нужно делать все на перспективу. Мы не понимаем, какой будет зима. И сегодня мы объявили тендер на закупку автобусов для нашего коммунального предприятия, чтобы перевозить людей. Кто примет участие в тендере, мне неизвестно. Мы сделали такие условия, что транспорт, который должен быть нам поставлен, будет очень качественным, с гарантиями. То есть это будут качественные автобусы для Харькова», — заверил Терехов.
Читайте также: До конца августа ряд трамваев изменит маршруты – как они будут курсировать
Новости по теме:
- Категории: Записано, Транспорт, Харьков; Теги: автобусы, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тендер КП «Салтовское трамвайное депо» на закупку 85 подержанных низкопольных автобусов с ожидаемой стоимостью почти 230 миллионов гривен прокомментировал мэр Игорь Терехов.".