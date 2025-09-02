Харків хоче купити 85 уживаних автобусів з ЄС: Терехов пояснив, навіщо

Тендер КП «Салтівське трамвайне депо» на закупівлю 85 уживаних низькопідлогових автобусів з очікуваною вартістю майже 230 мільйонів гривень прокоментував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Згідно з тендером, автобуси мають поставити до 31 травня 2026 року. Усі вони мають бути одного виробника, марки та моделі, категорії М3, класу І та виготовлені не раніше 2012 року. Ще одна умова – їх експлуатували у країнах Євросоюзу.

Мер зазначив, що внаслідок російської агресії громадський транспорт у Харкові зазнав значних пошкоджень.

“Тролейбуси, трамваї й автобуси дуже-дуже постраждали. Багато з них не підлягає зовсім ремонту. Тому ми маємо певний дефіцит сьогодні транспорту в місті… Автобуси забезпечують сьогодні перевезення і містян, і дітей до метрошколи й до інших підземних шкіл. Тобто дуже багато де використовують сьогодні автобуси”, – констатував Терехов.

Він також нагадав, що на початку повномасштабної війни автобуси активно використовували для доставки гуманітарної допомоги, багато їх передали військовим.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Тобто в нас є дефіцит. Сьогодні в Харкові перебуває 1,3 мільйона людей. Крім цього, сьогодні до міста повертаються люди. Нам треба робити все на перспективу. Ми не розуміємо, якою буде зима. І сьогодні ми оголосили тендер щодо закупівлі автобусів для нашого комунального підприємства, щоб перевозити людей. Хто візьме участь у тендері, це мені невідомо. Ми зробили такі умови, що транспорт, який має бути поставлений до нас, буде дуже якісний, з гарантіями. Тобто це будуть якісні автобуси для Харкова”, – запевнив Терехов.