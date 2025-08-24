До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть
З 09:00 до 17:00 з 25 по 30 серпня кілька трамваїв у Харкові курсуватимуть по-новому, пишуть у мерії.
Рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської щодня буде призупинений.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з асфальтуванням в межах трамвайної колії”, – пояснили у пресслужбі міськради.
Трамваї курсуватимуть так:
№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;
№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».
Трамвай №1 не курсуватиме.
На період змін у роботі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).
Читайте також: У Харкові побільшало почесних амбасадорів – хто вони і що робитимуть
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 14:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 09:00 до 17:00 з 25 по 30 серпня кілька трамваїв у Харкові курсуватимуть по-новому, пишуть у мерії.".