До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть

З 09:00 до 17:00 з 25 по 30 серпня кілька трамваїв у Харкові курсуватимуть по-новому, пишуть у мерії.

Рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської щодня буде призупинений.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з асфальтуванням в межах трамвайної колії”, – пояснили у пресслужбі міськради.

Трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Трамвай №1 не курсуватиме.

На період змін у роботі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).