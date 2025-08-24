У Харкові побільшало почесних амбасадорів – хто вони і що робитимуть
Фото: МГ “Об’єктив”
Імена нових почесних амбасадорів оголосили напередодні, 23 серпня, передають у пресслужбі мерії.
Під час святкового концерту до 371-ї річниці заснування Харкова звання «Почесний амбасадор Харківської міської територіальної громади» вручили ще чотирьом громадянам, додали у міськраді.
“Нагадаємо, міська рада заснувала інститут амбасадорів у 2023 році з метою укріплення міжнародного іміджу Харкова, залучення інвестиційних та гуманітарних ресурсів, а також для сприяння розвитку міжнародних зв’язків”, – йдеться у повідомленні.
Таким чином новими амбасадорами стали:
• Владислав Бондаревський – заступник голови Українсько-Чеської торгової палати, бізнесмен, який активно підтримує гуманітарні та соціальні ініціативи для Харкова та України (Чехія);
• Олег Абрамичев – організовує гуманітарну допомогу для українських військових, комунальних установ та жителів прифронтових міст, розвиває міжнародне партнерство у сфері підтримки теплових мереж (Литва);
• Дмитро Гуринов – у Роттердамі ініціює залучення інвесторів та грантових програм для відбудови Харкова, працює над розвитком міжнародних проєктів з модернізації теплових мереж і впровадження енергоощадних технологій (Нідерланди);
• Владислав Топчий – зосереджує свою діяльність на встановленні партнерських відносин з провідними британськими університетами та студентськими спільнотами, поглиблює співпрацю з британськими ЗМІ та благодійними фондами, створюючи довгострокові програми підтримки для тих, хто цього потребує (Велика Британія).
