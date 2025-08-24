Live
  • Вс 24.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать

Общество 12:20   24.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать Фото: МГ «Объектив»

Имена новых почетных амбассадоров объявили накануне, 23 августа, передают в пресс-службе мэрии. 

Во время праздничного концерта к 371-й годовщине основания Харькова звание «Почетный амбассадор Харьковской городской территориальной громады» присвоили еще четырем гражданам, добавили в горсовете.

«Напомним, городской совет учредил институт амбассадоров в 2023 году с целью укрепления международного имиджа Харькова, привлечения инвестиционных и гуманитарных ресурсов, а также для содействия развитию международных связей», – говорится в сообщении.

Таким образом новыми амбассадорами стали:

• Владислав Бондаревский – заместитель председателя Украинско-Чешской торговой палаты, бизнесмен, активно поддерживающий гуманитарные и социальные инициативы для Харькова и Украины (Чехия);

• Олег Абрамычев – организует гуманитарную помощь для украинских военных, коммунальных учреждений и жителей прифронтовых городов, развивает международное партнерство в сфере поддержки тепловых сетей (Литва);

• Дмитрий Гуринов – в Роттердаме инициирует привлечение инвесторов и грантовых программ для восстановления Харькова, работает над развитием международных проектов по модернизации тепловых сетей и внедрению энергосберегающих технологий (Нидерланды);

• Владислав Топчий – сосредоточивает свою деятельность на установлении партнерских отношений с ведущими британскими университетами и студенческими сообществами, углубляет сотрудничество с британскими СМИ и благотворительными фондами, создавая долгосрочные программы поддержки для нуждающихся (Великобритания).

Читайте также: Перекрывали центр и зажигали «Звездное небо»: харьковчане отгуляли День города

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 24 августа: работа метро, бои, обстрелы
Новости Харькова — главное за 24 августа: работа метро, бои, обстрелы
24.08.2025, 09:00
Как в Харькове будет работать метро в День Независимости Украины
Как в Харькове будет работать метро в День Независимости Украины
24.08.2025, 07:21
Сегодня 24 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 августа: какой праздник и день в истории
24.08.2025, 06:00
Перекрывали центр и зажигали «Звездное небо»: харьковчане отгуляли День города
Перекрывали центр и зажигали «Звездное небо»: харьковчане отгуляли День города
24.08.2025, 09:45
Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости
Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости
23.08.2025, 20:41
В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать
В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать
24.08.2025, 12:20

Новости по теме:

16:34
В Харькове пустили дополнительные маршруты общественного транспорта – мэрия
13:42
Школа и 13 домов: новые концепции восстановления могут увидеть харьковчане
15:51
Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии
16:13
Почему в Харькове снова взялись укреплять памятники от обстрелов – мэрия
14:21
В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 августа 2025 в 12:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Имена новых почетных амбассадоров объявили накануне, 23 августа, передают в пресс-службе мэрии. ".