В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать
Имена новых почетных амбассадоров объявили накануне, 23 августа, передают в пресс-службе мэрии.
Во время праздничного концерта к 371-й годовщине основания Харькова звание «Почетный амбассадор Харьковской городской территориальной громады» присвоили еще четырем гражданам, добавили в горсовете.
«Напомним, городской совет учредил институт амбассадоров в 2023 году с целью укрепления международного имиджа Харькова, привлечения инвестиционных и гуманитарных ресурсов, а также для содействия развитию международных связей», – говорится в сообщении.
Таким образом новыми амбассадорами стали:
• Владислав Бондаревский – заместитель председателя Украинско-Чешской торговой палаты, бизнесмен, активно поддерживающий гуманитарные и социальные инициативы для Харькова и Украины (Чехия);
• Олег Абрамычев – организует гуманитарную помощь для украинских военных, коммунальных учреждений и жителей прифронтовых городов, развивает международное партнерство в сфере поддержки тепловых сетей (Литва);
• Дмитрий Гуринов – в Роттердаме инициирует привлечение инвесторов и грантовых программ для восстановления Харькова, работает над развитием международных проектов по модернизации тепловых сетей и внедрению энергосберегающих технологий (Нидерланды);
• Владислав Топчий – сосредоточивает свою деятельность на установлении партнерских отношений с ведущими британскими университетами и студенческими сообществами, углубляет сотрудничество с британскими СМИ и благотворительными фондами, создавая долгосрочные программы поддержки для нуждающихся (Великобритания).
Читайте также: Перекрывали центр и зажигали «Звездное небо»: харьковчане отгуляли День города
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2025 в 12:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Имена новых почетных амбассадоров объявили накануне, 23 августа, передают в пресс-службе мэрии. ".