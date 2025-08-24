В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать

Имена новых почетных амбассадоров объявили накануне, 23 августа, передают в пресс-службе мэрии.

Во время праздничного концерта к 371-й годовщине основания Харькова звание «Почетный амбассадор Харьковской городской территориальной громады» присвоили еще четырем гражданам, добавили в горсовете.

«Напомним, городской совет учредил институт амбассадоров в 2023 году с целью укрепления международного имиджа Харькова, привлечения инвестиционных и гуманитарных ресурсов, а также для содействия развитию международных связей», – говорится в сообщении.

Таким образом новыми амбассадорами стали:

• Владислав Бондаревский – заместитель председателя Украинско-Чешской торговой палаты, бизнесмен, активно поддерживающий гуманитарные и социальные инициативы для Харькова и Украины (Чехия);

• Олег Абрамычев – организует гуманитарную помощь для украинских военных, коммунальных учреждений и жителей прифронтовых городов, развивает международное партнерство в сфере поддержки тепловых сетей (Литва);

• Дмитрий Гуринов – в Роттердаме инициирует привлечение инвесторов и грантовых программ для восстановления Харькова, работает над развитием международных проектов по модернизации тепловых сетей и внедрению энергосберегающих технологий (Нидерланды);

• Владислав Топчий – сосредоточивает свою деятельность на установлении партнерских отношений с ведущими британскими университетами и студенческими сообществами, углубляет сотрудничество с британскими СМИ и благотворительными фондами, создавая долгосрочные программы поддержки для нуждающихся (Великобритания).