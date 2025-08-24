Live
Перекрывали центр и зажигали «Звездное небо»: харьковчане отгуляли День города

Общество 09:45   24.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
23 августа харьковчане отпраздновали День города.

Хотя изначально погода не располагала к празднованию – в Харькове начался проливной дождь, – это совсем не помешало горожанам. Пока на улице дождило, люди спустились под землю и начали отмечать там. Так на станции метро «Исторический музей» состоялся концерт в честь Дня города, на котором вручили награды шестерым новым «Почетным гражданам Харькова». Там же, на станциях метро, также провели и праздничные концерты.

Уже вечером дождь закончился, а на улицах начали собираться люди. Впервые за время полномасштабного вторжения в городе перекрыли улицу Сумскую. Именно там собрались толпы в ожидании события, которое стало одним из главных действ в День города во время войны. Все ждали, когда зажгут «Звездное небо».

Включили иллюминацию и на улице Григория Сковороды.

Под «Звездным небом» харьковчане пели гимн Украины.

А также напомнили российскому диктатору Путину – кто он.

В разных частях города установили иллюминацию и фотозоны. К примеру, сад Шевченко в День города выглядел так:

Также харьковчане почтили память украинских защитников, которые отдали жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Не обошлось и без «поздравлений» от россиян – вечером Воздушные Силы ВСУ зафиксировали пуски «Шахедов». Угроза возникла и для Харькова, о чем горожан оповестили с помощью громкоговорителей.

Ранее мэр Игорь Терехов призвал жителей реагировать на сигналы воздушных тревог и уточнил, что в праздники харьковчан будут дополнительно оповещать об угрозах. Он объяснил, что по городу будут курсировать специальные автомобили, из которых специалисты с помощью громкоговорителей будут предупреждать об атаках РФ.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области передавали, что в городе и области ожидается проведение более 60 мероприятий ко Дню Государственного флага Украины, Дню Независимости Украины, а также Дню Харькова. В них  планировали принять участие около 6 тысяч граждан. Для обеспечения усиленных мер планировали привлечь наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехников, кинологов и другие службы, а также оперативный резерв.

Читайте также: Как в Харькове будет работать метро в День Независимости Украины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
