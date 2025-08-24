Как в Харькове будет работать метро в День Независимости Украины

В КП «Харьковский метрополитен» проинформировали, когда сегодня, 24 августа, зароется подземка в Харькове.

Несмотря на государственный праздник, метро в Харькове будет работать в обычном режиме, пишут в КП.

Так, часы работы останутся неизменными – подземка открылась в 05:30 и продолжит работу до 22:00.

Напомним, накануне, в честь Дня Харькова и Дня Государственного флага Украины время работы харьковской подземки продлили на пол часа. Вестибюли станций метро работали на вход для пассажиров до 22:30.

