Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости
В воскресенье, 24 августа, в Харькове и области прогнозируют кратковременный дождь.
В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 9 до 14 градусов, дневная – от 19 до 24 градусов.
Ветер северо-западный – 5-10 м/с.
- • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 20:41;
Корреспондент Виктория Яковенко