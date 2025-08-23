Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости

Общество 20:41   23.08.2025
Виктория Яковенко
Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости

В воскресенье, 24 августа, в Харькове и области прогнозируют кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем ​​от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 9 до 14 градусов, дневная – от 19 до 24 градусов.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

Читайте также: День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
22.08.2025, 18:51
День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)
День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)
23.08.2025, 17:38
В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ
В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ
23.08.2025, 17:36
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, метро до 22:30, авария
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, метро до 22:30, авария
23.08.2025, 19:43
После Аляски: «Шахеды» убили семью в Харькове – обзор фронта
После Аляски: «Шахеды» убили семью в Харькове – обзор фронта
23.08.2025, 19:01
Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости
Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости
23.08.2025, 20:41

Новости по теме:

20:26
В праздники харьковчан будут дополнительно оповещать об угрозах — Терехов 📹
12:09
60 мероприятий запланированы ко Дню Харькова и Дню Независимости – НПУ готова
16:24
Ко Дню Харькова и Дню Независимости в центре пустят дополнительный троллейбус
20:37
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
13:11
Введут ли в Харькове новые ограничения 23 и 24 августа – Синегубов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 20:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 24 августа, в Харькове и области прогнозируют кратковременный дождь.".