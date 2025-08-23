Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости

В воскресенье, 24 августа, в Харькове и области прогнозируют кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем ​​от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 9 до 14 градусов, дневная – от 19 до 24 градусов.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.