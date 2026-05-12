Пожары из-за ударов РФ по Харьковщине: где бушевал огонь (фото)
В течение минувших суток спасатели ликвидировали 11 пожаров, два их них – начались из-за обстрелов РФ, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Возгорания из-за «прилетов» бушевали в Великом Бурлуке на Купянщине, а также в селе Безруки Харьковского района.
В Великом Бурлуке «прилет» зафиксировали на территории предприятия – загорелся автобус и грузовик.
«Еще один удар беспилотником враг нанес по территории частного домовладения в селе Безруки Дергачевской громады Харьковского района. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и был поврежден жилой дом», – отметили в ГСЧС.
Пострадавших из-за ударов нет, а все пожары спасатели оперативно ликвидировали.
Тем временем в Харьковской облпрокуратуре уточнили: по Безрукам россияне выпустили FPV-дрон.
«Около 03:20 российские военные атаковали г. Барвенково Изюмского района БпЛА, по предварительным данным типа «Герань-2». Попадание зафиксировано вблизи четырехэтажного жилого дома. Поврежден остекление окон здания и административного здания коммунального предприятия», – добавили правоохранители.
Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 08:27;