Пожары из-за ударов РФ по Харьковщине: где бушевал огонь (фото)

Происшествия 08:27   12.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток спасатели ликвидировали 11 пожаров, два их них – начались из-за обстрелов РФ, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорания из-за «прилетов» бушевали в Великом Бурлуке на Купянщине, а также в селе Безруки Харьковского района.

Обстрелы Харьковщины 12 мая

В Великом Бурлуке «прилет» зафиксировали на территории предприятия – загорелся автобус и грузовик.

«Еще один удар беспилотником враг нанес по территории частного домовладения в селе Безруки Дергачевской громады Харьковского района. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и был поврежден жилой дом», – отметили в ГСЧС.

Пострадавших из-за ударов нет, а все пожары спасатели оперативно ликвидировали.

Тем временем в Харьковской облпрокуратуре уточнили: по Безрукам россияне выпустили FPV-дрон.

«Около 03:20 российские военные атаковали г. Барвенково Изюмского района БпЛА, по предварительным данным типа «Герань-2». Попадание зафиксировано вблизи четырехэтажного жилого дома. Поврежден остекление окон здания и административного здания коммунального предприятия», – добавили правоохранители.

Читайте также: За сутки на Харьковщине было 13 боев: где сложнее

