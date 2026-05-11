Новое оружие по Харькову и ловушка для «освободителей» в Купянске – обзор

О том, что такое «Бандероль» и V2U, бумажной опасности с «шахедов» и новой роли Купянска – в обзоре фронта от МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Обостряются бои на Харьковщине. В течение недели их количество периодически приближалось к 30 в сутки. Аналитики DeepState информировали о продвижении оккупантов вблизи Песчаного. Пограничники – о боях у села Землянки на Великобурлукском направлении. Радикальных успехов у врага нет.

Вязкий бой в пограничье

«В пограничье идет постоянное вязкое сражение. Постоянные попытки россиян так или иначе посредством инфильтрации малых пехотных групп продвигаться дальше на территорию Украины. Они уже наступают на самом деле. По состоянию на сегодня они уже наступают, идет активная фаза весенней российской кампании. Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они иссякнут», — так описывает ситуацию на фронте на Харьковщине спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как происходит это весеннее наступление оккупантов, недавно показала Государственная пограничная служба Украины. Пограничники заметили пробиравшуюся в сторону села Землянки группу захватчиков. Их встретили украинские дроны. Часть ликвидировали, другая скрылась. А один из оккупантов сдался в плен: сам вышел в зону видимости украинского БпЛА и размахивал руками. Подобным образом попытки проникнуть на контролируемую Силами обороны территорию завершаются с завидной периодичностью. Враг атаками в большом количестве локаций распыляет ресурс.

Купянск помешает «освобождению» Донбасса?

Яркий пример бесполезного расходования россиянами бойцов, нанятых за большие деньги, происходит под Купянском. Здесь оккупанты попали в информационную ловушку, которую сами создали победными отчетами прошлой осенью. Осенние легенды об «освобождении» Купянска могут стоить захватчикам не только информационного стыда на весь мир. Речь уже о вполне реальных провалах на ключевых для них участках фронта.

«На лето для них очень важен контроль именно этой зоны, и они будут концентрировать ресурс 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии именно на этот участок. В каком-то смысле это может даже сыграть в плюс, что они сконцентрированы именно на Купянске. Почему так? Лиманское направление будет неудачным, потому что все сконцентрировано у 6-й ОВА и 1-й ТА, именно на Купянске. Это играет неплохую роль в вопросах пребывания Славянско-Краматорского плацдарма под меньшим давлением, чем мы можем наблюдать сейчас», – считает военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Взрывы как фон жизни в Харькове

Пока российская пехота барахтается в пограничье и возле Купянска, продолжается непрерывный террор гражданского населения. Попытки оставить Харьков без топлива, атакуя АЗС, похоже, иссякли. Захватчики перешли на привычную тактику: бить хоть куда-нибудь, чтобы взрывалось.

«За прошлый месяц у нас было 298 жилых домов, которые были повреждены или разрушены. Это и многоэтажные жилые дома и частные жилые дома, частный сектор. И каждый прилет – это очень серьезные разрушения. Всего было выбито более 3000 окон за это время. Кроме этого, повреждено 70 крыш. Кроме того, наш враг бил по критической инфраструктуре. Кроме того, пострадали и офисные помещения, и автозаправочные станции, и автосалоны. То есть, такие хаотические обстрелы», — описывал ситуацию в Харькове в начале мая городской голова Игорь Терехов.

За минувшую неделю количество хаотичных ударов не уменьшилось.

В области происходит то же самое. «Фиксируем постоянные удары, постоянные попытки атаковать нашу инфраструктуру как в Харькове, так и в других населенных пунктах вблизи Харькова. Это и Богодуховский, и Харьковский районы, населенные пункты Чугуевского, Изюмского и т.д. Это свидетельствует о том, что враг, не преуспевая на поле боя, на фронте, фактически отыгрывается на нашей гражданской инфраструктуре, на наших людях. И у него цель, у врага, единственное – это террор нашего местного населения», — считает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Бандероль» и «V2U»: что это?

Враг постоянно разнообразит средства для террора мирного населения. Факт «прилета» новой российской ракеты зафиксировали в поселке Безлюдовка под Харьковом.

«Была применена ракета типа «Бандероль». И здесь нужно сказать, что это первое применение этого типа вооружения по Харьковщине за все время полномасштабной войны. Это одна из производимых в РФ ракет, ее максимальная дальность полета составляет около 500 км. Это малогабаритная ракета», – сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Из открытых источников известно, что «Бандероль» запускают из беспилотника «Орион». Она маневренная и успешно обходит системы РЭБ. Несет боевую часть весом до 150 кг.

Другая «новинка» в арсенале нарушителей правил ведения войны – это дрон «V2U». Именно такими БпЛА, по официальным сообщениям, били по автозаправочным станциям в Харькове неделю назад. Подробности о них сообщила Государственная спецслужба транспорта Минобороны: «V2U имеет низкую акустическую заметность благодаря электродвигателю и способен работать на дальности до 80 км. Размах крыльев – 1,1 м. Боевая часть – около 3,5 кг взрывчатого вещества. Его основная опасность – модуль искусственного интеллекта на базе Nvidia Jetsen Orin, который позволяет дрону автономно идентифицировать цели и сравнивать изображения камеры с предварительно загруженными снимками местности».

Если сравнить мощность V2U с «Шахедами» и «Геранями», то новые дроны значительно проиграют. Российский аналог иранского беспилотника способен нести от 40 до 90 кг взрывчатки. Так что удары таких БпЛА приводят к значительным разрушениям. V2U, как и знакомые харьковчанам «Молнии», больше создают эффект постоянного напряжения. При этом их опасность не рекомендуется недооценивать. На тревоги следует реагировать и в том случае, когда в воздухе что-то условно «маленькое».

Деньги вместо мин

Еще одна новая опасность с неба появилась в приграничье Харьковской и Сумской областей. Оккупанты совершают информационные атаки, разбрасывая полиграфическую продукцию. Жителей Харьковщины Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о фальшивых деньгах, которые сбрасывали с дронов, в частности, в Богодухове и на пограничные. Миссия гривен-подделок – заинтересовать человека и заставить поднять находку. На самом деле, за эти бумажки ничего не купишь. А неприятности можно заработать. На подделках есть текстовые предложения по сотрудничеству с захватчиками. Но не только. Зачастую они содержат QR-коды. Переходить по ним категорически нельзя. Чаще всего ссылки ведут на фишинговые ресурсы. В ЦПД предупредили: это может привести к взлому вашего смартфона и похищению персональных данных.