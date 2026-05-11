Нова зброя по Харкову та пастка для «освободителей» в Куп’янську – огляд

Про те, що таке «бандероль» та «V2U», паперову небезпеку з «шахедів» і нову роль Куп’янська – в огляді фронту від МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Загострюються бої на Харківщині. Протягом тижня їхня кількість періодично наближалася до 30 за добу. Аналітики DeepState інформували про просування окупантів поблизу Піщаного. Прикордонники – про бої біля села Землянки, що на Великобурлуцькому напрямку. Радикальних успіхів ворог не має.

В’язкий бій у прикордонні

«У прикордонні точиться постійний в’язкий бій. Постійні спроби росіян так чи інакше за допомогою інфільтрації малих піхотних груп просуватися далі на територію України. Вони вже наступають насправді. Станом на зараз вони вже наступають, іде активна фаза весняної російської кампанії. Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються», – так описує ситуацію на фронті на Харківщині речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Як відбувається цей весняний наступ окупантів, нещодавно показала Державна прикордонна служба України. Прикордонники помітили групу загарбників, яка пробиралася в бік села Землянки. Їх зустріли українські дрони. Частину ліквідували, інша втекла. А один з окупантів здався в полон: сам вийшов у зону видимості українського БпЛА та розмахував руками. Подібним чином спроби просочитися на контрольовану Силами оборони територію завершуються зі сталою періодичністю. Ворог атаками у великій кількості локацій розпорошує ресурс.

Куп’янськ завадить «освобождению» Донбасу?

Яскравий приклад марного витрачання росіянами вояків, найнятих за великі гроші, відбувається під Куп’янськом. Тут окупанти потрапили в інформаційну пастку, яку самі створили переможними звітами минулої осені. Осінні легенди про «освобождение» Куп’янська можуть вартувати загарбникам не лише інформаційного сорому на весь світ. Йдеться вже про цілком реальні провали на ключових для них ділянках фронту.

«На літо для них дуже важливим є контроль саме цієї зони, і вони будуть концентрувати ресурс 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії саме на цю ділянку. У якомусь сенсі це нам може навіть зіграти в плюс, що вони сконцентровані саме на Куп’янську. Чому саме так? Лиманський напрямок буде невдалий, бо все сконцентровано у 6-ї ЗВА та 1-ї ТА, саме на Куп’янську. Це відіграє непогану роль в питаннях утримання Слов’янсько-Краматорського плацдарму під меншим тиском, аніж ми можемо спостерігати зараз», – вважає військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

Вибухи як тло життя у Харкові

Поки російська піхота борсається в прикордонні та біля Куп’янська, триває безперервний терор цивільних. Спроби залишити Харків без палива, атакуючи АЗС, видається, вичерпалися. Загарбники перейшли на звичну тактику: бити хоч кудись, аби вибухало.

«За минулий місяць ми мали 298 житлових будинків, які були пошкоджені або зруйновані. Це й багатоповерхові житлові будинки, і приватні житлові будинки, приватний сектор. І кожен «приліт» – це дуже серйозні руйнування. Загалом були вибиті понад 3000 вікон за цей час. Крім цього, пошкоджені 70 дахів. Крім цього, наш ворог бив по критичній інфраструктурі. Крім цього, постраждали й офісні приміщення, й автозаправні станції, й автосалони. Тобто такі хаотичні обстріли», – описував ситуацію в Харкові на початку травня міський голова Ігор Терехов.

В області відбувається те саме. «Фіксуємо постійні удари, постійне намагання атакувати нашу інфраструктуру як у Харкові, так і в інших населених пунктах поблизу Харкова. Це і Богодухівський, і Харківський райони, населені пункти Чугуївського району, Ізюмського тощо. Це свідчить про те, що ворог, не маючи успіху на полі бою, на фронті, фактично відіграється на нашій цивільній інфраструктурі, на наших людях. І у нього на меті, у ворога, єдине – це терор нашого місцевого населення», – вважає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Бандероль» і «V2U»: що це?

Ворог постійно урізноманітнює засоби для терору цивільних. Факт «прильоту» нової російської ракети зафіксували в селищі Безлюдівка під Харковом.

«Було застосовано ракету типу «Бандероль». І тут треба сказати, що це перше застосування цього типу озброєння по Харківщині за весь час повномасштабної війни. Це одна з ракет, які виготовляються у РФ, її максимальна дальність польоту складає близько 500 км. Це малогабаритна ракета», – повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

З відкритих джерел відомо, що «Бандероль» запускають з безпілотника «Оріон». Вона маневрова та нібито успішно обходить системи РЕБ. Несе бойову частину вагою до 150 кг.

Інша «новинка» в арсеналі порушників правил ведення війни – це дрон «V2U». Саме такими БпЛА, за офіційними повідомленнями, били по автозаправних станціях у Харкові тиждень тому. Подробиці про них повідомила Державна спецслужба транспорту Міноборони: «V2U має низьку акустичну помітність завдяки електродвигуну та здатний працювати на дальності до 80 км. Розмах крил – 1,1 м. Бойова частина – близько 3,5 кг вибухової речовини. Його основна небезпека – це модуль штучного інтелекту на базі Nvidia Jetsen Orin, який дозволяє дрону автономно ідентифікувати цілі та порівнювати зображення камери з попередньо завантаженими знімками місцевості».

Якщо порівняти потужність V2U з «шахедами» та «геранями», то нові дрони значно програють. Російський аналог іранського безпілотника здатний нести від 40 до 90 кг вибухівки. Тож удари таких БпЛА призводять до значних руйнацій. V2U, як і знайомі харків’янам «молнии» більше створюють ефект постійної напруги. При цьому їхню небезпеку не рекомендують недооцінювати. На тривоги слід реагувати та в тому разі, коли у повітрі щось умовно «маленьке».

Гроші замість мін

Ще одна нова небезпека з неба з’явилася в прикордонні Харківської та Сумської областей. Окупанти здійснюють інформаційні атаки, розкидаючи поліграфічну продукцію. Жителів Харківщини Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про фальшиві гроші, які скидали з дронів, зокрема, в Богодухові та на прикордонні. Місія гривень-підробок – зацікавити людину та змусити підняти знахідку. Насправді за ці папірці нічого не купиш. А неприємності можна заробити. На підробках є текстові пропозиції до співпраці із загарбниками. Але не тільки. Часто вони містять QR-коди. Переходити за ними категорично не можна. Найчастіше посилання ведуть на фішингові ресурси. У ЦПД попередили: це може призвести до зламу вашого смартфона та викрадення персональних даних.