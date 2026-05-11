Вдруге за місяць: Терехов знову скликає депутатів у Харкові
Завтра, 12 травня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.
За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 12:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.
На порядку денному – 13 питань та розділ «Різне».
Низка питань стосується надання згод КП на отримання кредитів. Також планують внести зміни до бюджету.
Нагадаємо, минулого разу депутати збирались у Харкові 4 травня. Тоді також погодили міським КП отримання кредитів “за особливими умовами” для придбання спеціалізованого обладнання.
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, депутати, новини Харкова, сесія;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 12:06;