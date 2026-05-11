Вдруге за місяць: Терехов знову скликає депутатів у Харкові

Політика 12:06   11.05.2026
Вікторія Яковенко
Завтра, 12 травня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 12:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.

На порядку денному – 13 питань та розділ «Різне».

Низка питань стосується надання згод КП на отримання кредитів. Також планують внести зміни до бюджету.

сессия будет в Харькове 12 мая
сессия будет в Харькове 12 мая
Нагадаємо, минулого разу депутати збирались у Харкові 4 травня. Тоді також погодили міським КП отримання кредитів “за особливими умовами” для придбання спеціалізованого обладнання.

Читайте також: Росіяни б’ють по Харкову – під атакою Київський район

11 людей загинули, 94 – постраждали через удари РФ по Харківщині за тиждень
  Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 12:06;

