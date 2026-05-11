Вдруге за місяць: Терехов знову скликає депутатів у Харкові

Завтра, 12 травня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 12:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.

На порядку денному – 13 питань та розділ «Різне».

Низка питань стосується надання згод КП на отримання кредитів. Також планують внести зміни до бюджету.

Нагадаємо, минулого разу депутати збирались у Харкові 4 травня. Тоді також погодили міським КП отримання кредитів “за особливими умовами” для придбання спеціалізованого обладнання.