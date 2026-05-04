«Такого ніколи не було». Низка КП у Харкові отримає кредити, що за умови
Харківські комунальні підприємства отримають кредити “за особливими умовами” для придбання спеціалізованого обладнання. Згоду надала міськрада – відповідні рішення ухвалили депутати сьогодні, 4 травня, під час сесії.
У мерії пояснили, що кредитування різними сумами здійснюватиметься за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та надаватиметься на різні терміни зі ставками 1-3% річних. Терехов, зазначає, що уряд погодив надання державними банками кредитів підприємствам з низькими відсотками.
“На купівлю обладнання діє 1% річних, на поповнення обігових коштів – 3%. Це дуже вигідні умови для прифронтових територій, і такого раніше ніколи не було. Тож нам необхідно скористатися цією можливістю та, зокрема, оновити медичне обладнання в лікарнях. Для інших комунальних підприємств ми також скористаємося кредитами, які допоможуть у сталому проходженні наступного опалювального сезону”, – підкреслив мер.
Зокрема, задля підвищення ефективності надання медичної допомоги кредити отримають міські лікарні №17,18, 25, 27 та 31.
Також КП «Комплекс з експлуатації обʼєктів водозниження i зливової каналізації», КП «Харків-Сигнал», КП «Тролейбусне депо Nº3» та «Жовтневе трамвайне депо» візьмуть кредити на поповнення обігових коштів та придбання генераторів.
Крім того, КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», КП «Харківжитлобуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» залучать кредитування для придбання спеціалізованої техніки.
Очікується, що ці рішення допоможуть забезпечити належне утримання об’єктів інфраструктури міста Харкова.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депутати, КП, кредиты, міськрада, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 13:16;