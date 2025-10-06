Live
Термінова сесія міськради 6 жовтня: на що у Харкові виділили більше грошей

Політика 13:04   06.10.2025
Вікторія Яковенко
Термінова сесія міськради 6 жовтня: на що у Харкові виділили більше грошей Фото: Харківська міськрада

Сьогодні, 6 жовтня, у Харкові відбулася позачергова сесія міськради. Депутати внесли зміни у бюджет на 2025 рік, повідомили у пресслужбі мерії.

Як пояснили у департаменті бюджету і фінансів, рішення ухвалили через надання Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу кредиту. Згідно з угодою, ці кошти спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2».

Крім цього, додають у міськраді, місто отримало субвенцію на харчування школярів в сумі 24,6 млн грн.

За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

  • поточний ремонт з усунення аварій у багатоквартирних житлових будинках – на 188,1 млн грн;
  • поточний та капітальний ремонт доріг – на 150 млн грн;
  • придбання автобусів – на 130 млн грн.

Нагадаємо, про те, що депутати Харківської міськради зберуться 6 жовтня, у пресслужбі мерії повідомили 5 числа. У порядку денному – лише два питання: про внесення змін до міського бюджету Харкова та «Різне».

Зазначимо, зміни до бюджету Харкова вносили трохи більш як тиждень тому – 25 вересня. Тоді місто отримало субвенції з держбюджету, зокрема – на зарплати вчителям. Також збільшували витрати на підготовку до зими, у тому числі будівництво когенераційних установок.

Автор: Вікторія Яковенко
