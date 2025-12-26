Live

Бюджет Харківщини-2026: скільки складе та на що витрачатимуть гроші (відео)

Економіка 21:31   26.12.2025
Олена Нагорна
Бюджет Харківщини-2026: скільки складе та на що витрачатимуть гроші (відео)

Бюджет Харківщини на 2026 рік ухвалили депутати обласної ради на сесії 24 грудня. Його обсяг за доходами та витратами становитиме 5 мільярдів 604 мільйони гривень. У порівнянні з 2025 роком це менше на 1 мільярд 579 мільйонів гривень.

«Скорочення пов’язане з відсутністю в контрольних показниках Мінфіну деяких дотацій та субвенцій з державного бюджету. В інформації про обласний бюджет на 2026 рік чітко видно, які трансферти з державного бюджету на сьогодні не надійшли і не враховані в бюджеті. Їхнє надходження, яке буде надалі до нас доведено, безумовно покращить фінансовий стан та загальний відсоток обласного бюджету“, – повідомив директор департаменту фінансів ХОВА Сергій Овсянніков.

Доходи обласного бюджету без врахування трансфертів прогнозують у сумі 4 мільярди 646 мільйонів гривень, у тому числі за загальним фондом – 4 мільярди 383 мільйони, за спеціальним фондом – 264 мільйони. У порівнянні з плановими надходженнями 2025 року доходи 2026 року збільшуються на 15,7%.

Структура обласного бюджету на 2026 рік лишається, як і у 2025-му. Найвагомішим джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб – 3 мільярди 522 мільйони гривень. Також значними надходженнями є податок на доходи фізичних осіб – 502,6 мільйона гривень, рентна плата – 253,3 мільйона, плата за адміністративні послуги – 93,5 мільйони.

Доходи спеціального фонду у 2026 році складуть 263,9 мільйона гривень. До нього також будуть зараховані власні надходження бюджетних установ та екологічний податок.

Показники міжбюджетних трансфертів з держбюджету враховані в сумі 951,6 мільйона гривень. Загальний обсяг трансфертів з держбюджету зменшився порівняно з 2025-м більше, ніж удвічі, або на 1,7 мільярда гривень.

“Обласною адміністрацією протягом року буде проводитись робота з залучення додаткових коштів з державного бюджету, що безумовно покращить обсяг обласного бюджету та дозволить збільшити фінансовий ресурс на необхідні видатки”, – пояснив Овсянніков.

Видаткова частина обласного бюджету на 2026 рік складатиме 5 мільярдів 604 мільйони гривень. Їх спрямують на оплату праці працівників бюджетних установ, поточне утримання таких установ, оплату енергоносіїв та фінансування регіональних програм. Також кошти закладені на підтримку громадян – понад 200 мільйонів гривень, заходи з територіальної оборони – 465 мільйонів, резервний фонд – 721 мільйон гривень.

“Цей бюджет є базовим, він передбачає першочергові видатки з утримання бюджетної та комунальної сфер без виділення коштів на видатки розвитку. Протягом року, зокрема у разі виділення з державного бюджету коштів на відновлення, будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів соціальної сфери та інфраструктури, обласний бюджет буде переглядатися і відповідні зміни будуть внесені до дохідної і видаткової частин”, – додав Овсянніков.

Як повідомлялося, на сесії облради 24 грудня також надали звання “Почесний громадянин Харківської області” сімом представникам Сил оборони.

Читайте також: Харківщина — з бюджетом на 2026 рік: що ще ухвалили на сесії облради

Автор: Олена Нагорна
